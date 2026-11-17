Resumen: Colombia empató 0-0 con Chile en el Monumental de Santiago y cerró su calendario 2026. Vigouroux le atajó un penal a Luis Suárez en el primer tiempo; Dávinson Sánchez y Gustavo Puerta salieron por precaución. La Tricolor ganó la serie de noviembre: 1-0 en Cali y 0-0 como visitante.

Colombia empató 0-0 con Chile en Santiago y cerró su 2026: Vigouroux le atajó un penal a Luis Suárez

Minuto30.com .- La Selección Colombia empató 0-0 con Chile este martes en el estadio Monumental David Arellano de Santiago, en el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. La Federación Colombiana de Fútbol confirmó el resultado al final del compromiso, con el que el equipo de Néstor Lorenzo cerró su calendario de partidos en 2026.

Foto: FCF

Colombia tuvo la opción más clara del partido en el primer tiempo: al minuto 34, el árbitro sancionó penal a favor de la Tricolor por una infracción de Vicente Pizarro sobre Daniel Muñoz dentro del área. Luis Javier Suárez cobró el lanzamiento, pero el arquero Lawrence Vigouroux le contuvo el remate al 35 y dejó el marcador en cero, en la jugada que terminó por definir el rumbo de la noche.

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El arranque fue brusco, con faltas constantes y pocas llegadas a los arcos. Aldair Quintana, el arquero titular que eligió Lorenzo para este segundo amistoso, respondió bien cuando Chile lo exigió: rechazó un cobro largo con peligro cerca del minuto 20 y al 29 desvió al tiro de esquina un disparo de media distancia de Nils Reichmuth que rozó en la defensa.

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El primer tiempo también dejó dos bajas por precaución en el equipo colombiano. Al minuto 24, Dávinson Sánchez abandonó el campo tras recibir una fuerte falta minutos antes y su lugar lo ocupó Jhon Lucumí. Ya cerca del descanso, al 43, Gustavo Puerta dejó su puesto a Juan Manuel Rengifo después de recibir una infracción en la mitad de la cancha.

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Colombia volvió del descanso con otra dinámica. Rengifo y Daniel Arcila fueron los más participativos en ataque y la Tricolor empezó a acercarse con más frecuencia al área rival. Lorenzo movió el banco al minuto 71 con cuatro cambios de una vez: ingresaron Camilo Durán, Óscar Cortés, Samuel Velásquez y Daniel Mosquera por Camilo Mena, Arcila, Luis Suárez y Juan David Cabal.

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En el tramo final, Colombia fue levemente superior y estuvo más cerca de romper la paridad, aunque sin eficacia para marcar. Chile apostó por el contragolpe con los ingresos de Maximiliano Gutiérrez, Gonzalo Tapia, Agustín Arce, Rodrigo Echeverría, Clemente Montes y Thomas Coulombe, pero sus salidas terminaron mal finalizadas. El árbitro dio cuatro minutos de adición y el 0-0 quedó sellado.

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El partido tuvo varias amonestaciones: Gabriel Suazo y Darío Osorio vieron la tarjeta amarilla en el conjunto chileno, mientras que Luis Suárez fue amonestado en Colombia tras un cruce con un rival.

Con este empate, la Tricolor cerró la doble confrontación de noviembre contra la Roja con un balance favorable: el viernes 13 se había impuesto 1-0 en el estadio Pascual Guerrero de Cali, gracias a un autogol de Guillermo Maripán, en el regreso del equipo nacional a esa ciudad después de 27 años.

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El compromiso en Santiago se jugó en el Monumental, casa de Colo-Colo, porque la Federación de Fútbol de Chile trasladó el partido desde el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos por las malas condiciones del terreno de juego. Fecha y horario se mantuvieron.

Lorenzo aprovechó la serie para observar a la mayor cantidad de jugadores de su convocatoria. En Santiago repitieron como titulares solo Muñoz, Dávinson Sánchez, Lerma, Puerta y Luis Suárez, y se estrenaron desde el arranque nombres como Quintana, Orozco, Arcila y Mena, en un equipo que empieza a construir el nuevo proceso de cara a la Copa América 2028.

Con el 0-0 de este martes, Colombia terminó su año con un balance de dos triunfos, dos empates y una derrota en los amistosos posteriores a la Copa del Mundo, torneo en el que el equipo cafetero alcanzó los octavos de final. Chile, que no clasificó a la cita máxima, acumula una victoria, dos empates y tres derrotas en el mismo tramo.

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