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Resumen: Las lluvias de este 6 de noviembre en Medellín dejaron al Metrocable línea J (San Javier - La Aurora) temporalmente fuera de servicio, según el reporte que el Metro hizo a la 1:20 p. m. por las condiciones climáticas. El SIATA reportó precipitaciones de alta intensidad en el oriente y occidente de la ciudad, 16 descargas eléctricas en 30 minutos y lluvias que se desplazaban hacia el sur y suroccidente. Las autoridades recomiendan a los conductores disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas y conservar la distancia segura.

16 rayos en media hora: las lluvias en Medellín ya sacaron de servicio el Metrocable línea J

Las lluvias volvieron a hacerse sentir en Medellín desde el mediodía de este 6 de noviembre. De acuerdo con los reportes del SIATA, a la 1:24 p. m. las precipitaciones se extendían por el oriente y el occidente de la ciudad, con acumulados de hasta 7 milímetros en cinco minutos.

A la 1:20 p. m., el Metro de Medellín informó que el Metrocable línea J (San Javier – La Aurora) quedó temporalmente fuera de servicio por las condiciones climáticas.

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Descargas eléctricas y más lluvias en la tarde

Minutos después, a la 1:38 p. m., el sistema de alerta registró 16 descargas eléctricas en 30 minutos en el Distrito. Ya a la 1:46 p. m. reportó que las lluvias se desplazaban hacia el sur y suroccidente de Medellín, con intensidades moderadas a altas, y que persistían precipitaciones bajas en Caldas.

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Recomendaciones si está en la vía

Si está en la vía, las autoridades recomiendan disminuir la velocidad, evitar maniobras bruscas y conservar una distancia segura con los demás vehículos.

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Las autoridades se mantienen atentas a las condiciones de movilidad y a las novedades que puedan presentarse por las lluvias en diferentes sectores de la ciudad.