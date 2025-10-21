Resumen: ¡Llega a México el cuerpo del basquetbolista que murió drogado con escopolamina en una cita! Marco Jarillo Ramírez, el joven estudiante de Ingeniería en Mecatrónica, estaba a solo dos semanas de casarse, pero su vida se apagó tras un encuentro con mujeres contactadas por una app en Medellín.

Ya hay fecha de repatriación del cuerpo del basquetbolista mexicano, presuntamente escopolaminado por mujeres en Medellín

Minuto30.com .- Tras días de angustiosa espera y reclamos familiares, el cuerpo del basquetbolista mexicano Marco Jarillo Ramírez, fallecido en el Valle de Aburrá, llegará a México el próximo miércoles 22 de octubre. La noticia fue confirmada la noche de este lunes 20 de octubre por la novia del deportista a través de las redes sociales, poniendo fin a la incertidumbre sobre la repatriación.

El deportista amateur, que se encontraba en Medellín para un torneo de baloncesto, murió en circunstancias trágicas en Itagüí, municipio del Valle de Aburrá. Las primeras investigaciones apuntan a que Jarillo y cuatro de sus amigos fueron presuntamente víctimas de escopolamina, luego de un encuentro pactado con mujeres contactadas a través de una aplicación de citas.

Según los reportes, el grupo de cinco amigos se encontraba departiendo en un local del sector de Laureles antes de trasladarse a un apartamento en Itagüí, donde se produjo la intoxicación que resultó mortal para Jarillo. Los otros cuatro compañeros lograron salvar sus vidas.

Marco Jarillo Ramírez, estudiante de la Universidad Marista de la Ciudad de México en el programa de ingeniería en Mecatrónica, se encontraba a solo dos semanas de contraer matrimonio con su pareja de los últimos años. El trágico suceso truncó sus planes de vida, generando un profundo dolor en su familia y en la comunidad deportiva mexicana.

Bloqueo de vías buscando su pronta repatriación

La repatriación del cuerpo se había convertido en una batalla para la familia. Días atrás, familiares y amigos del jugador, liderados por su madre y su novia, bloquearon una importante vía de Iztapalapa en Ciudad de México, exigiendo la pronta entrega del cuerpo.

La protesta se centró en el rechazo de la familia a recibir las cenizas de Marco, insistiendo en que les fuera entregado el cuerpo completo para darle el último adiós. Este reclamo finalmente fue escuchado.

Con la confirmación del traslado para el próximo miércoles, el proceso de repatriación ya está formalmente en marcha. La familia podrá por fin recibir a Marco Jarillo Ramírez en su país para iniciar las exequias, mientras las autoridades colombianas continúan la investigación para esclarecer el caso.

Damas de compañía

La trágica emergencia sacudió al barrio Simón Bolívar en Itagüí la noche del 10 de octubre de 2025. Cinco ciudadanos de nacionalidad mexicana, que se hospedaban en una casa alquilada por plataforma, fueron víctimas de un presunto caso de escopolamina.

La víctima fatal fue identificada de manera preliminar como Marco Antonio Jarillo Ramírez, de 29 años. Cuatro sobrevivientes fueron trasladados de urgencia a un hospital del sur del Valle de Aburrá al parecer con síntomas de intoxicación.

Según versiones extraoficiales el grupo, que había llegado a Itagüí el 3 de octubre para hacer parte de un importante torneo de Baloncesto, estuvo de fiesta en el sector de Laureles con varias mujeres que habían contactado previamente a través de una app de citas y quienes serían «damas de compañía».

La rumba terminó cuando se trasladaron al apartamento donde se hospedaba con unos amigos en Itagüí. A partir de ese momento, los cuatro hombres sobrevivientes «no se acuerdan de más nada», lo que refuerza la hipótesis de que podrían haber sido víctimas de escopolamina.

Se sospecha que las mujeres los drogaron, presuntamente con el fin de robarles; lo que les causó una fuerte intoxicación a los cinco amigos; y la posterior muerte de Jarillo Ramírez.

