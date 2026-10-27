Microsoft ofrece salida voluntaria a hasta 60.000 empleados elegibles, incluidos equipos de Xbox

Resumen: Microsoft abrió una oferta de salida voluntaria para empleados elegibles en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e India. Hasta 60.000 personas podrían acogerse, entre ellas trabajadores de Xbox, pero la cifra es de elegibles, no de salidas confirmadas. En julio, más del 30 % de los elegibles de una oferta de retiro la aceptó, y la compañía espera que ahora sea mucho menos.

Microsoft abrió una oferta de salida voluntaria que podría alcanzar a unos 60.000 de sus empleados, entre ellos trabajadores de Xbox, según informaron Bloomberg, AP y medios especializados. La cifra corresponde a las personas que reúnen los requisitos para acogerse al programa, no a despidos ni a salidas ya confirmadas.

La medida fue comunicada en un memorando interno enviado el lunes 26 de octubre por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos de la compañía. En él presentó la llamada Oferta de Salida Voluntaria para los empleados elegibles de las organizaciones participantes.

Quiénes pueden acogerse

El programa está dirigido a empleados de equipos seleccionados en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e India, con nivel 70 o inferior, es decir, de vicepresidente hacia abajo. Según Bloomberg, un portavoz de Microsoft confirmó esos criterios.

AP calcula que la oferta alcanzaría a cerca del 27 % de la plantilla global de la empresa. A finales de junio, Microsoft tenía 223.000 empleados, de acuerdo con Bloomberg.

La participación depende de cada organización. En el memorando, la compañía explicó que algunas áreas ofrecen el programa y otras no, según sus prioridades, sus compromisos con los clientes y sus necesidades de personal.

Xbox, Windows y Copilot, entre las áreas incluidas

Fuentes cercanas a la empresa citadas por Bloomberg indicaron que Xbox, Windows, Copilot y finanzas participan plenamente. GamesIndustry.biz añadió que el abanico incluye también la división de dispositivos, recursos humanos y varias áreas de inteligencia artificial. Los servicios en la nube y los equipos legales participan de forma parcial.

Según Bloomberg, algunos grupos no pueden acogerse, entre ellos ciertos equipos de centros de datos, ventas, marketing, ciberseguridad y computación cuántica. Microsoft no quiso comentar esos detalles.

Qué recibirán quienes se vayan

Un portavoz de la compañía explicó que los trabajadores recibirán prestaciones similares a las de una indemnización por despido estándar. En el memorando, Coleman afirmó que la oferta busca dar a quienes consideran un futuro fuera de la empresa la opción de hacer esa transición ahora, con apoyo.

La ejecutiva también reconoció que se trata de una novedad para Microsoft. «La Oferta de Salida Voluntaria es una novedad para nosotros. Aprenderemos de ella», señaló en el texto citado por VidaExtra y GamesIndustry.biz. Agregó que no existe una solución única para todos los equipos ni para todos los empleados.

Cuántos podrían irse realmente

Que 60.000 personas puedan solicitar la salida no significa que todas lo hagan. Bloomberg recordó que en julio Microsoft ofreció indemnizaciones a empleados en edad de jubilación: más del 30 % de las aproximadamente 8.750 personas elegibles aceptó. La compañía prevé que el número de quienes acepten esta nueva propuesta sea mucho menor que en aquel programa.

Por ahora, Microsoft no ha informado cuántas personas dejarán la empresa ni cuánto durará el plazo para decidir. Según el memorando, se trata de un programa voluntario por tiempo limitado.

Un golpe más para la industria del videojuego

La noticia llega después de una ola de recortes que, según VidaExtra, entre julio y septiembre figuró entre las mayores de la industria del videojuego en 2026. El medio señala que la oferta refuerza la idea de que la reestructuración en Microsoft, incluido Xbox, continúa.

No es la primera vez que la compañía recorta personal en su área de juegos. En enero de 2024, Microsoft anunció el despido de 1.900 empleados de Microsoft Gaming, tres meses después de comprar Activision Blizzard, como informó entonces Minuto30 con despacho de EFE.

Según Bloomberg, Microsoft ha prescindido de decenas de miles de trabajadores en oleadas de despidos en los últimos años. La plantilla se ha mantenido casi estable desde 2022, cuando la empresa comenzó a invertir con fuerza en inteligencia artificial y centros de datos, lo que ha implicado recortes presupuestarios y menos contratación en otras áreas.

Lo que se sabe y lo que falta

Está confirmado que la oferta existe, que Microsoft la comunicó internamente y que sus condiciones principales fueron explicadas por la empresa. Falta saber cuántos empleados la aceptarán, qué áreas de Xbox se verán más afectadas y si habrá nuevos recortes después de este programa.

Bloomberg señaló que estos programas suelen dirigirse al personal con más antigüedad y mayor costo salarial, y que las indemnizaciones voluntarias suelen ofrecer condiciones más generosas que un despido. Por eso, el efecto real sobre estudios y equipos de desarrollo solo se conocerá cuando termine el plazo de decisión.

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