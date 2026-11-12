¡Envigado enciende la Navidad! Alumbrados se inauguran el 20 de noviembre con desfile y música

Así han visto los habitantes de Envigado el montaje y las primeras pruebas de luces de los alumbrados navideños. Fotos: Cortesía

Resumen: Envigado inaugurará el alumbrado "Donde nace la Navidad" el viernes 20 de noviembre. La jornada incluirá un desfile desde El Dorado a las 4:00 p. m. y programación central en el parque principal desde las 6:00 p. m. Más de 7.000 figuras, elaboradas con la participación de 62 artesanos, decorarán diferentes sectores del municipio.

Envigado ya tiene fecha para encender su alumbrado navideño de 2026: será el viernes 20 de noviembre. La jornada reunirá un desfile, música en vivo y el inicio de los recorridos por las figuras de «Donde nace la Navidad», el concepto elegido para vestir de luces distintos espacios del municipio durante esta temporada.

La programación comenzará desde la tarde. A las 4:00 p. m. está previsto el desfile inaugural, que saldrá de la pista atlética de El Dorado y llegará al parque principal. Allí se concentrará el evento central con el que la Ciudad Señorial dará la bienvenida a las celebraciones de fin de año.

Música y encendido para abrir la temporada

Desde las 6:00 p. m. se desarrollará la programación del evento central y la transmisión del programa institucional «Amor por Envigado». Entre los artistas anunciados para la celebración están Luis Alfonso, Hebert Vargas y Los Herederos de la Parranda, además de otros invitados.

Quienes no puedan acompañar la actividad en el parque principal tendrán la posibilidad de seguir la transmisión por Telemedellín y por las redes sociales de la Alcaldía de Envigado. La invitación reúne tanto a habitantes del municipio como a visitantes que quieran programar su primer recorrido navideño de la temporada.

El evento «Donde nace la Navidad 2026» figura en el registro del Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas como una actividad de entrada libre y gratuita, organizada por el Municipio de Envigado. El ingreso estará sujeto al aforo permitido y los menores de edad deberán estar acompañados por un adulto responsable.

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Más de 7.000 figuras y trabajo artesanal

Detrás del montaje está la Dirección de Alumbrado Público de Enviaseo. Según la información divulgada por la Administración municipal, el proyecto incorpora más de 7.000 figuras, elaboradas para representar diferentes momentos del nacimiento de la Navidad. Este año las estructuras serán de mayor formato, una de las características anunciadas para el recorrido.

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La elaboración ha contado con el trabajo de 62 artesanos: 48 mujeres y 14 hombres. La mayoría de las mujeres son madres cabeza de familia. La Administración también ha destacado la participación de personas en condición de discapacidad y sus cuidadoras, como parte del componente humano que hace posible la decoración.

Las cifras del proyecto incluyen 19 toneladas de material metálico para las estructuras, 110.000 metros lineales de manguera luminosa y 7.000 metros lineales de tela decorativa. Al trabajo de fabricación se suma el de más de 50 personas dedicadas al montaje en calles y espacios públicos.

Los lugares que tendrán decoración navideña

El parque principal será uno de los puntos centrales, con un árbol de regalos y un pesebre. En el Pasaje de la Alcaldía habrá un camino de velas. El intercambio vial Los Fundadores contará con pesebre, ángeles y estrellas, mientras las calles 37 Sur y 38 Sur incorporarán velas, estrellas y elementos asociados al nombre del alumbrado.

La carrera 42 tendrá la propuesta «Regalos de amor» y la carrera 43A contará con estrellas, cintas y regalos. Los ángeles llegarán al Parque Cultural Débora Arango; la quebrada La Ayurá y la avenida Las Vegas tendrán elementos de Navidad tradicional. El Parque Urbano El Dorado se sumará con bolas y campanas.

La Plaza de Mercado tendrá una lluvia de estrellas y el Parque San José, un pesebre. La Calle de la Buena Mesa, el Bulevar de Alcalá y las glorietas de City Plaza y Sancho Paisa también hacen parte de los lugares anunciados para disfrutar la decoración. Con esta distribución, la invitación será recorrer distintos sectores y no quedarse únicamente en el parque principal.

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La cita de apertura es el viernes 20 de noviembre. Para quienes planeen asistir al desfile, la jornada comenzará en El Dorado a las 4:00 p. m.; el punto de encuentro para la programación central será el parque principal desde las 6:00 p. m. Las novedades de la agenda serán comunicadas por los canales oficiales de la Alcaldía.