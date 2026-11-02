¡Duro golpe al Clan del Golfo en Puerto Valdivia! Ejército destruyó laboratorio de pasta base

Resumen: El Ejército Nacional destruyó de manera controlada un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca en el corregimiento de Puerto Valdivia, municipio de Valdivia, Antioquia. En la estructura rústica había 800 litros de insumos líquidos, diez bultos de hoja de coca y diez bultos de insumos sólidos. Según las autoridades, el laboratorio sería de la Subestructura Julio César Vargas del Clan del Golfo y su destrucción representa una afectación económica cercana a los 70 millones de pesos.

Un laboratorio para el procesamiento de pasta base de coca fue hallado y destruido de manera controlada por soldados del Ejército Nacional en el corregimiento de Puerto Valdivia, del municipio de Valdivia, en el norte de Antioquia. De acuerdo con el reporte oficial, la estructura presuntamente estaba al servicio del grupo armado organizado Clan del Golfo.

El operativo fue dado a conocer este 2 de noviembre por la Séptima División del Ejército Nacional. Las tropas que adelantaron la acción militar pertenecen al Batallón de Infantería Liviana N.° 31 Rifles, unidad agregada a la Décima Primera Brigada, que mantiene un despliegue permanente en el norte antioqueño para contrarrestar las economías ilícitas de los grupos al margen de la ley.

Durante la inspección de la zona rural del corregimiento, los soldados ubicaron una estructura rústica que funcionaba como laboratorio para la producción del estupefaciente. En su interior hallaron 800 litros de insumos líquidos, diez bultos de hoja de coca, diez bultos de insumos sólidos, canecas y otros elementos utilizados en el procesamiento de la pasta base de coca.

Así fue el operativo del Ejército en Puerto Valdivia

Según el parte castrense, una vez confirmada la naturaleza de la estructura, las tropas procedieron con su destrucción controlada, de manera que la infraestructura y el material incautado no pudieran ser aprovechados de nuevo por la organización criminal. El procedimiento se realizó en el mismo sitio del hallazgo, sin que se reportaran alteraciones para la comunidad del corregimiento.

Las autoridades no informaron sobre personas capturadas durante la acción militar. Tampoco se precisó si el laboratorio se encontraba activo en el momento de la intervención ni cuánto tiempo llevaba operando en la zona, detalles que harán parte de la investigación que adelantan los uniformados en el territorio.

Foto: Ejército Nacional

Puerto Valdivia es uno de los corregimientos de Valdivia, municipio ubicado en el norte de Antioquia, por donde pasan corredores utilizados históricamente por los grupos armados para el tráfico de estupefacientes hacia otros departamentos. La presencia permanente de tropas en esta zona busca precisamente cortar esas rutas y debilitar las fuentes de financiación de las estructuras criminales.

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El laboratorio sería de la Subestructura Julio César Vargas

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, el laboratorio destruido contribuiría al sostenimiento de la Subestructura Julio César Vargas, del grupo armado organizado Clan del Golfo, que mantiene presencia en esta región del departamento. Esa subestructura es señalada de controlar parte del negocio del narcotráfico en el norte antioqueño, incluida la producción de pasta base de coca en zonas rurales de difícil acceso.

Este tipo de laboratorios artesanales suelen instalarse en áreas selváticas o apartadas, donde los grupos armados transforman la hoja de coca recolectada en los cultivos cercanos. Los insumos líquidos y sólidos hallados en el inmueble son los mismos que se utilizan en las primeras etapas del procesamiento del alcaloide, antes de su traslado a otros puntos de la cadena de producción.

Foto: Ejército Nacional

El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia o Autodefensas Gaitanistas, es considerado por las autoridades como la principal estructura criminal dedicada al narcotráfico en el país. En Antioquia, sus subestructuras han sido objeto de operativos constantes de la Fuerza Pública durante los últimos años.

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Golpe económico de 70 millones de pesos al Clan del Golfo

Con la destrucción de la estructura y la inutilización de los insumos, el Ejército calculó una afectación económica estimada en 70 millones de pesos para la organización criminal. Esa cifra corresponde al valor de la infraestructura levantada en la zona rural y del material que quedó inutilizado tras la acción militar.

La Séptima División aseguró que las tropas del Ejército Nacional continuarán con el desarrollo de operaciones militares orientadas a contrarrestar las economías ilícitas de los grupos al margen de la ley y los demás factores de inestabilidad presentes en el departamento de Antioquia, como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

El golpe en Puerto Valdivia se suma a los resultados que la Fuerza Pública ha entregado en las últimas semanas contra las finanzas de los grupos armados que operan en el norte y el Bajo Cauca antioqueño, una de las regiones priorizadas por las autoridades por la presencia de cultivos ilícitos y de estructuras dedicadas a su transformación y comercialización.