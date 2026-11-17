Foto: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Resumen: Medicina Legal de Medellín solicita a los familiares de Sergio Alexander Puerta Rua, de 35 años, acercarse a su sede del barrio Caribe o llamar al 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200. El cuerpo ingresó el 10 de noviembre de 2026.

El cuerpo de Sergio Alexander Puerta Rua se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Sergio Alexander Puerta Rua, de 35 años de edad, nacido el 15 de octubre de 1991 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal en Medellín el 10 de noviembre de 2026. La institución solicita a sus familiares acercarse a sus instalaciones para recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.