Foto: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Resumen: Medicina Legal de Medellín solicita a los familiares de Maico Andres Montoya Arenas, de 38 años, acercarse a su sede del barrio Caribe o llamar al 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200. El cuerpo ingresó el 12 de noviembre de 2026.

El cuerpo de Maico Andres Montoya Arenas se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Maico Andres Montoya Arenas, de 38 años de edad, nacido el 21 de agosto de 1988 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal en Medellín el 12 de noviembre de 2026. La institución solicita a sus familiares acercarse a sus instalaciones para recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.