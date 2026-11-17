Foto: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

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Resumen: Medicina Legal de Medellín solicita a los familiares de Richard Alexander Lujan Carmona acercarse a su sede del barrio Caribe o llamar al 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200. El cuerpo ingresó el 9 de noviembre de 2026.

El cuerpo de Richard Alexander Lujan Carmona se encuentra en Medicina Legal

En las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Regional Noroccidente, sede Medellín, se encuentra el cuerpo de Richard Alexander Lujan Carmona, nacido el 28 de enero de 1983 en Medellín.

El cuerpo ingresó a la sede de Medicina Legal en Medellín el 9 de noviembre de 2026. La institución solicita a sus familiares acercarse a sus instalaciones para recibir información y adelantar los procedimientos correspondientes.

Los familiares pueden dirigirse a la carrera 65 # 80-325, barrio Caribe, en Medellín, o comunicarse al teléfono 604 501 24 20, extensiones 36202, 36204 o 36200.