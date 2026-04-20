¡Colombia se tomó Coachella! Karol G sacudió el festival junto a J Balvin, Ryan Castro y un esperado anuncio

Resumen: Karol G brilló en su segunda noche en Coachella 2026 con un show lleno de energía, coreografías y cambios de ritmo que mantuvieron al público conectado de principio a fin. La artista sorprendió al invitar a J Balvin y Ryan Castro, quienes aportaron un momento destacado del concierto, junto a otros artistas como Peso Pluma y Becky G. El espectáculo cerró con un anuncio clave: su regreso a los escenarios con una nueva gira, dejando altas expectativas entre sus seguidores.

La segunda noche de Karol G en Coachella 2026 no fue solo otro concierto grande en su carrera, fue un show pensado para conectar, sorprender y dejar claro por qué hoy es una de las figuras más fuertes de la música latina. 4

Con una puesta en escena sólida y un repertorio que mezcló lo nuevo con lo que ya es himno para sus fans, la paisa logró mantener al público arriba de principio a fin.

Desde los primeros minutos, el ambiente fue de fiesta total. Entre coreografías, cambios de vestuario y una escenografía que ya había dado de qué hablar en su primera presentación, la artista fue llevando al público por distintos momentos: perreo, nostalgia y también orgullo latino. Cada bloque del show se sintió cuidado, pero al mismo tiempo muy natural.

Colombia tomó el escenario

Uno de los puntos más especiales de la noche llegó cuando empezaron a aparecer los invitados. Y ahí, Karol G no dudó en poner el foco en lo suyo: Colombia.

El ingreso de J Balvin desató una reacción inmediata. Su aparición, acompañada de elementos visuales asociados a Colombia, marcó el inicio de un segmento enfocado en el reguetón que ha trascendido fronteras. Durante su intervención interpretó varios de sus temas más reconocidos, generando un ambiente de nostalgia y celebración que fue recibido con ovaciones.

El público reaccionó de inmediato y el ambiente cambió hacia un viaje por varios de los temas que marcaron una época dentro del género urbano. Su presencia no solo despertó emoción, también trajo ese aire de trayectoria que conecta con varias generaciones.

La propia Karol G destacó su trayectoria con una introducción cargada de reconocimiento:

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“Hey familia. Ustedes saben que la semana pasada les traje una sorpresa, porque obviamente íbamos a celebrar el reguetón old school. Esta semana nosotros en Colombia tmabién tenemos a nuestro representante, pionero, que llevó el reguetón colombiano al mundo entero”.

A ese momento se sumó Ryan Castro, quien aportó una energía distinta al show. Su participación representó el relevo generacional dentro del género urbano, algo que la cantante también subrayó frente al público. Juntos interpretaron varias canciones que mantuvieron la intensidad del espectáculo y reforzaron la presencia colombiana en tarima.

Un cierre con anuncio y proyección global

Más allá de los invitados, el show mantuvo una estructura dinámica, con cambios de vestuario, escenografía y ritmos. La puesta en escena, que incluía elementos visuales y coreografías, permitió recorrer distintos sonidos dentro del universo musical de la artista. Hubo espacio para lo festivo, pero también para momentos más emotivos que reforzaron la conexión con el público.

En paralelo, otros artistas invitados también hicieron parte de la noche, ampliando la diversidad del concierto. Entre ellos estuvieron Peso Pluma, quien interpretó “Qlona”, y Becky G, que se sumó nuevamente para cantar “Mamii”, repitiendo su participación del primer fin de semana.

El cierre llegó con uno de los momentos más significativos de la jornada. Mientras interpretaba la última canción, las pantallas del escenario mostraron un mensaje claro: “Nos vamos de tour”. Con esto, Karol G no solo concluyó su participación en el festival, sino que abrió la puerta a una nueva etapa en su carrera, generando expectativa entre sus seguidores.

Así, la segunda noche de Karol G en Coachella no fue simplemente un concierto más, sino una declaración de alcance global, en la que la música urbana colombiana ocupó un lugar central y demostró su fuerza frente a una audiencia internacional.