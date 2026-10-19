Resumen: Circulan en redes versiones sin pruebas sobre una supuesta hemorragia cerebral de Kim Jong-un y su traslado a China. Pionyang no ha dicho nada y un delegado norcoreano lo desmintió. Kim fue visto por última vez el 11 de octubre.

Kim Jong-un: circulan rumores sobre su salud en redes y desde Corea del Norte los desmienten

Una ola de versiones sobre la salud del líder norcoreano, Kim Jong-un, comenzó a circular este lunes 19 de octubre en redes sociales. Según esas publicaciones, el mandatario habría sufrido una hemorragia cerebral, estaría en coma y habría sido llevado de urgencia a un hospital en China. Hasta el momento, ninguna de esas afirmaciones ha sido confirmada por fuentes oficiales ni respaldada con pruebas.

Lo que dicen las versiones en redes

Las publicaciones aseguran que Kim fue trasladado fuera de Corea del Norte porque, según sus autores, las instalaciones médicas de Pionyang no serían suficientes para atender un caso de ese tipo. Algunas versiones mencionan incluso un hospital específico en Pekín y hablan de una supuesta crisis de sucesión. Otras van más lejos y sostienen que el líder habría muerto, algo que tampoco tiene ningún sustento verificable.

También circularon mensajes que hablan de un supuesto despliegue de tropas chinas en territorio norcoreano para garantizar la estabilidad. Esa afirmación no cuenta con confirmación oficial ni con evidencia independiente.

Hasta ahora no se han divulgado registros médicos, imágenes, documentos ni testimonios verificables que permitan sostener que Kim esté hospitalizado, en China o en cualquier otro lugar. Tampoco los gobiernos de Corea del Norte y de China han reconocido una emergencia médica de este tipo.

El desmentido desde Pionyang

Consultado sobre el tema, Alejandro Cao de Benós, delegado especial de Corea del Norte para las relaciones culturales con otros países, calificó las versiones de falsas. Según declaró, todo parte de una cuenta en redes sociales. Cao de Benós es una figura cercana al régimen y suele actuar como interlocutor no oficial ante la prensa extranjera, por lo que su respuesta no equivale a un comunicado oficial del gobierno norcoreano.

Las autoridades de Pionyang, por su parte, no han difundido información sobre el estado de salud del líder, algo habitual en un país que maneja con extremo hermetismo todo lo relacionado con su cúpula.

Su última aparición pública

De acuerdo con los reportes disponibles, la última vez que Kim Jong-un fue visto en público fue el 11 de octubre, cuando recorrió un nuevo museo dedicado a la industria de defensa de su país. En esa visita estuvo acompañado por su hija, Kim Ju-ae, y por su esposa, Ri Sol-ju. Las fotografías del recorrido fueron divulgadas por la prensa estatal norcoreana, entre ellas las publicadas el 13 de octubre, y en ellas el mandatario aparece recorriendo exhibiciones de armamento.

Es decir, han pasado ocho días desde su última aparición conocida. Un lapso así no es inusual en Corea del Norte, donde el líder puede permanecer varios días sin actos públicos sin que esto signifique necesariamente un problema de salud.

Un antecedente de 2020

No es la primera vez que ocurre algo así. En 2020, Kim estuvo varios días sin aparecer en público y surgieron versiones de que se encontraba gravemente enfermo e incluso de que había muerto. En ese momento también se habló de que su hermana, Kim Yo-jong, asumiría el poder. Esas afirmaciones nunca se confirmaron y el mandatario reapareció poco después.

El antecedente no prueba que lo que se difunde hoy sea falso, pero sí invita a la cautela frente a información que se propaga con rapidez en redes y que no ha sido contrastada con fuentes oficiales o independientes.

Un contexto de tensión en la península

Los rumores se conocen en medio de una fase de tensión entre las dos Coreas. En las últimas horas, Kim Yo-jong aseguró, en un comunicado difundido en inglés por la agencia estatal KCNA, que la situación en la frontera con Corea del Sur es «muy inestable». La funcionaria responsabilizó a Seúl de incidentes recientes, como disparos de advertencia y transmisiones de propaganda con altavoces, y anticipó que el liderazgo militar norcoreano evalúa desplegar más medios tácticos en la zona.

En los últimos días, además, Corea del Norte intensificó sus pruebas de armamento. Entre ellas, según medios estatales, figura la de un nuevo torpedo guiado de precisión que usaría inteligencia artificial para detectar y seguir objetivos.

Qué se sabe y qué no

No hay confirmación oficial de que Kim Jong-un haya sufrido una hemorragia cerebral ni de que esté en coma.

No hay pruebas de que haya sido trasladado a China.

No hay indicios verificados de un proceso de sucesión ni de que haya dejado de ejercer el poder.

Un delegado cercano al régimen calificó las versiones de falsas, aunque no es una vocería oficial.

Su última aparición pública conocida fue el 11 de octubre.

La atención internacional está ahora puesta en si Pionyang divulga nuevas imágenes o un pronunciamiento oficial que aclare la situación. Minuto30 seguirá atento a cualquier información confirmada.

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