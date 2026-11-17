El dólar en Colombia amaneció sin cambios este martes 17 de noviembre de 2026. La Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en $3.316,70, el mismo valor que rige desde el pasado sábado, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Es el cuarto día consecutivo con esta tasa. La razón es que la Superfinanciera no certifica TRM los fines de semana ni los festivos, por lo que el valor certificado el pasado viernes se mantiene vigente durante todo el puente, hasta hoy inclusive.

¿Cuándo vuelve a cambiar la TRM?

Hoy martes, al ser el primer día hábil bancario después del puente, la Superintendencia Financiera certifica una nueva TRM con base en las operaciones del mercado. Esa nueva tasa empezará a regir a partir de mañana miércoles 18 de noviembre y será la referencia para todas las operaciones en dólares en el país.

Con el valor de hoy, la divisa estadounidense acumula un alza de $46,82 (+1,43 %) frente a la tasa de hace una semana ($3.269,88) y de $142,03 (+4,47 %) frente a la de hace un mes ($3.174,67), tras superar la barrera de los $3.300 en las últimas jornadas, como lo registró la nota del pasado viernes en Minuto30.

¿Qué significa este precio para el bolsillo?

Con la TRM actual, 100 dólares equivalen a $331.670 pesos. Un dólar más caro encarece los productos importados, los viajes al exterior y las deudas en moneda extranjera, y favorece a exportadores y a quienes reciben remesas. El comportamiento de la divisa es clave en un momento en el que la inflación anual llegó al 6,30 % en octubre y el mercado espera las próximas decisiones del Banco de la República sobre las tasas de interés.

En las casas de cambio de Medellín el dólar se negocia hoy con el margen habitual frente a la tasa oficial: la compra ronda los $3.200 y la venta los $3.270 por dólar. La próxima referencia oficial se conocerá en la tarde de hoy y empezará a aplicar mañana.