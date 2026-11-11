Dólar hoy en Colombia: así amaneció la TRM este miércoles 11 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 11 de noviembre de 2026 quedó en $3.297,07, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. El dólar subió $27,19 frente a la jornada del martes, cuando la tasa oficial se ubicó en $3.269,88.

Con el valor de hoy, el dólar encadena cuatro jornadas al alza en Colombia: el jueves 5 de noviembre la TRM estaba en $3.221,19, el viernes 6 subió a $3.228,26 y entre el sábado 7 y el lunes 9 rigió en $3.237,83. En solo una semana, la divisa se ha apreciado $75,88, equivalente a un 2,4 %.

El dólar ha subido más de $100 en un mes

Hace un mes, el 10 de octubre, la TRM se encontraba en $3.194,44. Desde entonces, el dólar ha ganado $102,63, un repunte del 3,2 % que encarece los productos importados y los servicios que se cobran en la divisa estadounidense.

La TRM es la tasa oficial de cambio del dólar en Colombia. La Superintendencia Financiera la calcula cada día con el promedio ponderado de las operaciones de compraventa de la divisa hechas el día hábil anterior, y es la referencia para contratos, créditos en dólares, comercio exterior y remesas.

¿Por qué importa seguirle el paso al dólar?

Del comportamiento de la divisa dependen los precios de la gasolina y el ACPM, cuya importación se paga en dólares, los tiquetes internacionales, los electrodomésticos y parte de los alimentos de la canasta familiar. Su repunte reciente llega en un momento en que la inflación en Colombia llegó al 6,30 % anual en octubre, según el DANE, y los hogares ya sienten la presión en el bolsillo.

El mercado seguirá atento a la evolución de la divisa en las próximas jornadas, en medio de las decisiones de tasas de interés en Estados Unidos y de la coyuntura económica local, que en las últimas semanas incluyó un nuevo aumento en el precio de la gasolina.