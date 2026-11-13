Dólar hoy en Colombia: así amaneció la TRM este viernes 13 de noviembre

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este viernes 13 de noviembre de 2026 quedó en $3.301,91 por dólar, según la certificación de la Superintendencia Financiera de Colombia. La divisa superó la barrera de los $3.300 y alcanzó su nivel más alto en más de un mes.

La TRM subió $4,84 (0,15%) frente a la del jueves, cuando se mantuvo estable en $3.297,07. Frente al viernes 6 de noviembre ($3.228,26), el dólar acumula un aumento de $73,65 (2,28%) en una semana; y frente al 14 de octubre ($3.181,74), la divisa se ha apreciado $120,17 (3,78%) en el último mes.

El mercado había cerrado la jornada cambiaria del jueves con el dólar spot en $3.310,65, por encima de la tasa oficial, lo que anticipaba la nueva subida certificada para este viernes. Como lo reportó esta redacción en la nota del dólar del jueves 12 de noviembre, la divisa venía de una racha alcista que la acercó a los $3.300, impulsada por el fortalecimiento del dólar a nivel global y las expectativas sobre las tasas de interés en Estados Unidos.

La apreciación del dólar llega en una semana de datos económicos clave para el país: el DANE informó que la inflación en Colombia llegó al 6,30 % anual en octubre, una cifra que el Banco de la República tendrá en cuenta en sus próximas decisiones de política monetaria y que incide en el comportamiento de la tasa de cambio.

Un dólar más costoso encarece las importaciones, los viajes al exterior y las compras en plataformas internacionales, pero favorece a los exportadores y a las familias que reciben remesas en dólares, que reciben más pesos por cada dólar enviado.

La TRM es la referencia oficial para operaciones en dólares en Colombia: con ella se calculan pagos de importaciones, créditos en dólares, remesas y obligaciones financieras pactadas en la divisa estadounidense.