Banco de la República dejó las tasas quietas: tres directores querían otro aumento

Resumen: El Banco de la República mantuvo su tasa de interés en 12,25 %, con cuatro votos a favor y tres por un aumento de 25 puntos básicos. La Junta evaluó la inflación de septiembre, las expectativas por encima de la meta, los riesgos de El Niño, la moderación económica y la situación fiscal. Las próximas decisiones dependerán de la nueva información disponible.

El Banco de la República volvió a poner sobre la mesa el pulso entre el costo de vida y el ritmo de la economía. Su Junta Directiva tomó una nueva decisión sobre las tasas de interés, pero la discusión dejó una señal que no pasa inadvertida: tres de sus siete integrantes consideraron que todavía era necesario encarecer más el dinero.

En la reunión del 30 de octubre, la mayoría resolvió mantener la tasa de política monetaria en 12,25 %. Cuatro directores respaldaron esa opción, mientras que los otros tres votaron por un incremento de 25 puntos básicos, equivalente a 0,25 puntos porcentuales.

Así, no hubo una reducción de la tasa ni prosperó la propuesta de aumentarla. El gerente general del Emisor, Leonardo Villar, presentó la determinación en un escenario en el que la inflación sigue lejos de la meta y aparecen señales de menor dinamismo económico.

¿Qué evaluó el Banco de la República sobre los precios?

Uno de los datos revisados fue la inflación anual de septiembre, que se ubicó en 6,3 %. Aunque el resultado estuvo ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado, representó un pequeño repunte y mantuvo la distancia frente al objetivo del 3 %.

La inflación básica, que excluye los alimentos y los bienes y servicios regulados, mostró una dirección distinta: bajó de 6,1 % en agosto a 6,0 % en septiembre. Esa moderación, sin embargo, no eliminó las preocupaciones sobre la evolución futura del costo de vida.

El Banco de la República también identificó al fenómeno de El Niño como un riesgo al alza para los precios de alimentos y componentes regulados. Es decir, el comportamiento del clima sigue dentro de las variables que podrían dificultar el descenso de la inflación.

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¿Por qué las expectativas siguen siendo una alerta?

Las proyecciones de los analistas para diciembre de 2026 aumentaron ligeramente y llegaron a 6,9 %. Para un horizonte de dos años permanecieron alrededor de 4 %, una cifra menor, pero todavía superior a la meta del Emisor.

A esas previsiones se sumaron las expectativas implícitas en el mercado de deuda pública. Según el análisis de la Junta, estas aumentaron en el corto plazo y continúan alejadas del objetivo en todos los horizontes evaluados.

El panorama muestra que la discusión no se limita al dato de inflación ya conocido. También incluye lo que esperan los distintos agentes económicos para los próximos meses y la posibilidad de que esas expectativas compliquen el regreso al 3 %.

¿Qué señales está dando la economía?

Al mismo tiempo, la Junta advirtió que el crecimiento anual de la economía se habría desacelerado durante el tercer trimestre frente al trimestre anterior. Los indicadores de demanda interna apuntan a una moderación tanto del consumo privado como del público.

En esa evaluación también entraron los resultados del Indicador de Seguimiento a la Economía de agosto y las encuestas de industria manufacturera y comercio al por menor. Estos elementos mostraron un bajo desempeño de los sectores productivos.

La decisión se tomó, por tanto, con dos asuntos sobre la mesa: una inflación que permanece por encima de lo buscado y una actividad económica que pierde impulso. La votación dividida deja claro que no hubo consenso sobre la necesidad de dar un paso adicional en las tasas.

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¿Qué viene para las próximas decisiones?

Las finanzas públicas fueron otro componente del análisis. La Junta destacó su importancia para el desempeño macroeconómico y para los esfuerzos de política monetaria, y pidió un estudio riguroso del proyecto de Ley de Rescate Económico, presentado ante el Congreso.

El Banco de la República señaló que mantener la tasa en 12,25 % conserva una postura monetaria restrictiva, consistente con su perspectiva de una inflación descendente durante 2027. Eso no significa que haya anunciado un recorte o una subida para la siguiente reunión.

Los próximos movimientos dependerán de la nueva información disponible. La evolución de los precios, las expectativas, el crecimiento y las cuentas fiscales seguirá en el centro de la evaluación, mientras la tasa de referencia permanece sin cambios.