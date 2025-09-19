¿Cuentas oficiales para propaganda? Petro en la mira por polémicas publicaciones

Resumen: Procuraduría recibe denuncia contra el Gobierno Petro por presunto uso político de cuentas oficiales en redes sociales. El caso involucra al SGC, DIAN y otros ministerios.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro enfrenta críticas y cuestionamientos por el presunto uso indebido de cuentas oficiales de entidades estatales para difundir mensajes de carácter político.

La controversia estalló luego de que en el perfil de X del Servicio Geológico Colombiano (SGC), institución encargada de monitorear la actividad sísmica del país, aparecieran publicaciones que citaban apartes de la más reciente alocución del mandatario.

La situación llevó a un ciudadano a presentar una denuncia formal ante la Procuraduría General de la Nación, en la que solicita abrir una investigación y aplicar sanciones contra las entidades que estarían utilizando sus plataformas institucionales con fines propagandísticos.

En su escrito, adjuntó capturas de varias publicaciones que, según él, “no corresponden a la misión institucional” y tienen un tono abiertamente político.

Entre los organismos señalados se encuentran el SGC, la DIAN, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Vivienda, entre otros.

El denunciante también pidió revisar el papel de RTVC, por la promoción de un documental sobre la vida del presidente, lo que, asegura, vulnera la norma que prohíbe contenidos que enaltezcan a funcionarios públicos en ejercicio.

Además, advirtió que este tipo de acciones son especialmente graves en un contexto preelectoral, donde se requiere transparencia y neutralidad informativa. A su vez, instó al Consejo Nacional Electoral a garantizar el equilibrio en el uso de medios institucionales y evitar que se conviertan en escenarios de campaña anticipada.

La Procuraduría deberá decidir si abre investigación formal sobre estas denuncias, mientras crece la presión pública sobre la administración Petro por el uso de recursos estatales en la difusión de mensajes políticos.

