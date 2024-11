Saque el balde porque casi un millón de personas se quedarán sin agua en el Valle de Aburrá este puente festivo

Empresas Públicas de Medellín- EPM- indicó que, con el fin de realizar el mantenimiento preventivo y modernización de la planta de potabilización Manantiales, que suministra el agua a gran parte del norte del Valle de Aburrá, habrá una larga jornada de interrupción del servicio de acueducto que podría durar hasta 30 horas.

Esta intervención, en la que participarán más de 200 personas, entre técnicos, ingenieros y personal de apoyo a la comunidad, requiere de interrupciones escalonadas y programadas del servicio de acueducto, entre el domingo 10 y lunes festivo 11 de noviembre, en circuitos ubicados en el norte del Valle de Aburrá, correspondientes a sectores del distrito de Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota.

Las interrupciones, que durarán en algunos casos hasta 30 horas, se harán de la siguiente manera:

Circuito París (Medellín y Bello)

Entre la 1:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 7:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De calle 107 hasta calle 97 entre carrera 85 y carrera 87.

Bello:

⦁ De calle 20 F hasta calle 27 entre carrera 77 y carrera 83.

⦁ De calle 20 F hasta calle 20 B entre carrera 77 y carrera 78.

Incluye 6.606 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: El Triunfo, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Picachito y Picacho.

Bello: París.

Circuito Villa Linda (Bello)

Entre las 2:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 8:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De calle 81 C hasta calle 84 B entre carrera 66 B y carrera 67 C.

Incluye 618 usuarios de Tierradentro.

Circuito Santo Domingo (Medellín)

Entre las 3:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 3:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De calle 84 A hasta calle 84 C entre carrera 31 A y carrera 31 B.

⦁ De calle 84 C hasta calle 86 entre carrera 31 y carrera 31 AA.

⦁ De calle 86 hasta calle 86 AB entre carrera 30 y carrera 31 AA.

⦁ De calle 86 AB hasta calle 89 entre carrera 31 y carrera 33.

⦁ De calle 89 hasta calle 89 A entre carrera 31 y carrera 34.

⦁ De calle 89 A hasta calle 91 entre carrera 31 y carrera 33.

⦁ De calle 91 hasta calle 91 A entre carrera 31 B y carrera 34.

⦁ De calle 91 A hasta calle 93 A entre carrera 31 B y carrera 32.

⦁ De calle 93 A hasta calle 100 B entre carrera 30 y carrera 37.

⦁ De calle 100 B hasta calle 102 entre carrera 28 y carrera 37.

⦁ De calle 102 hasta calle 107 B entre carrera 28 y carrera 37 A.

⦁ De calle 107 B hasta calle 110 entre carrera 28 y carrera 32A.

⦁ De calle 110 hasta calle 112 entre carrera 28 y carrera 33.

⦁ De calle 112 hasta calle 121 entre carrera 28 E y carrera 30.

Incluye 15.506 usuarios de estos barrios y sectores: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso, La Esperanza No. 2, San José La Cima No. 1 S.E., San José La Cima No. 2 S.E., Las Granjas, Oriente, Popular, Santo Domingo Savio No. 2, Carpinelo, La Avanzada y Aldea Pablo VI.

Circuito Doce de Octubre (Medellín-Bello)

Entre las 4:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 6:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De carrera 82 G hasta carrera 85 entre calle 106 C y calle 97.

⦁ De calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83 A y carrera 90.

Bello:

⦁ De carrera 73 hasta carrera 76 entre calle 20 B y calle 25 C.

Incluye 12.516 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Aures No. 2, Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador Del Doce, Doce de Octubre No. 2 y Picachito.

Bello: París.

Circuito Machado (Bello y Copacabana)

Entre las 4:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 6:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Bello:

⦁ De calle 30 C hasta calle 32 D entre carrera 42 y carrera 45.

⦁ Carrera 45 entre calle 32 D y calle 38.

⦁ De carrera 43 hasta carrera 45 entre calle 38 y avenida 38 C.

⦁ De avenida 38 C hasta avenida 38 A entre diagonal 42 DC y diagonal 42 F.

⦁ De avenida 36 C hasta avenida 36 A entre diagonal 42 C y diagonal 42 F.

⦁ De diagonal 44 hasta diagonal 46 entre avenida 35 y avenida 39.

⦁ De diagonal 44 hasta diagonal 44 A entre avenida 36 D y avenida 35.

⦁ De avenida 35 hasta avenida 34 entre diagonal 42 E y diagonal 44.

⦁ De avenida 34 hasta avenida 31 entre diagonal 42 EE y diagonal 44.

Copacabana:

⦁ De carrera 87 hasta carrera 79 entre calle 38 y calle 40.

⦁ De calle 40 hasta calle 47 entre carrera 86 y carrera 82.

⦁ Calle 46 entre carrera 81 y carrera 78.

Incluye 12.670 usuarios de estos barrios y sectores:

Bello: Epifanio Mejía, Machado, Urbanización Cinco Estrellas, La Camila, Fontidueño, Alcalá, Las Vegas y La Gabriela.

Copacabana: Fontidueño y Machado.

Circuito Moscú (Medellín y Bello)

Entre las 4:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y la 1:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De calle 78 hasta calle 81 entre carrera 39 y carrera 41.

⦁ De calle 81 hasta calle 87 entre carrera 39 y carrera 41 A.

⦁ De calle 87 hasta calle 92 entre carrera 36A y carrera 44 A.

⦁ De calle 92 hasta calle 101 entre carrera 37 y carrera 42 C.

⦁ De calle 101 hasta calle 107 entre carrera 37 y carrera 42 D.

⦁ De calle 107 hasta calle 126 entre carrera 38 y carrera 42 E.

Incluye 22.908 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, Popular, Campo Valdés No. 2, La Salle, Las Granjas, San Pablo, Santa Inés, Villa Guadalupe, Moscú No. 1 y Villa Del Socorro.

Bello: Santa Rita.

Circuito Altos de Niquía (Bello)

Entre las 5:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 3:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De diagonal 59 hasta diagonal 62 entre avenida 31 y avenida 37 C.

⦁ De diagonal 62 hasta diagonal 69 entre avenida 35 y avenida 45 BB.

⦁ De diagonal 61 A hasta diagonal 67 entre avenida 45 BB y avenida 49.

⦁ De diagonal 67 hasta diagonal 69 B entre avenida 41 D y avenida 48.

⦁ De calle 66 hasta calle 79 entre carrera 47 y carrera 54.

⦁ De calle 68 hasta calle 82 entre carrera 57 y carrera 60.

Incluye 19.383 usuarios de estos barrios y sectores de Bello: El Mirador, Pachelly, Los Alpes, Altos De Niquía, Quitasol, Hermosa Provincia, Ciudad Niquía, Niquía Bifamiliar, El Ducado, La Aldea y Playa Rica.

Circuito Pedregal (Medellín y Bello)

Entre las 5:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 3:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De calle 88 A hasta calle 92 B entre carrera 69 y carrera 77.

⦁ De calle 92 B hasta calle 95 entre carrera 69 y CR 75 B.

⦁ De calle 95 hasta calle 100 entre carrera 69 y carrera 74.

⦁ De calle 101 hasta calle 102 B entre carrera 72 y carrera 76.

⦁ De calle 103 hasta calle 104 B entre carrera 68 A y carrera 76.

⦁ De calle 104 B hasta calle 106 entre carrera 70 y carrera 74 A.

⦁ De calle 106 hasta calle 109 entre carrera 67 y carrera 75A.

⦁ De calle 109 hasta 113 entre carrera 65 A y carrera 75 A.

⦁ De calle 113 hasta calle 116 A entre carrera 65 y carrera 75B.

⦁ De calle 116 A hasta calle 121 entre carrera 67 y carrera 74.

Bello:

⦁ De calle 21 hasta calle 22 A entre carrera 59 y carrera 61 AA.

⦁ De calle 23 hasta calle 26 A entre carrera 58 y carrera 61B.

⦁ De calle 27 hasta calle 27 B entre carrera 57 y carrera 58 D.

⦁ De calle 27 hasta calle 33 entre carrera 57 y carrera 58 BB.

⦁ De calle 35 A hasta calle 37 entre carrera 57 A y carrera 58 B.

Incluye 44.475 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Kennedy, Alfonso López, Tejelo, Florencia, Pedregal, Girardot, San Martín De Porres, Castilla, La Esperanza, Francisco Antonio Zea, y Boyacá-Las Brisas.

Bello: Barrio Nuevo, La Cabañita, Villa De Occidente, Gran Avenida, La Cabaña, La Florida y Montañita Abajo.

Circuito Picacho (Medellín y Bello)

Entre las 5:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 5:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De calle 89 hasta calle 94 entre carrera 76 y carrera 84.

⦁ De calle 94 hasta calle 95 entre carrera 75 B y carrera 83.

⦁ De calle 95 hasta calle 98 entre carrera 74 B y carrera 83.

⦁ De calle 98 hasta calle 100 B entre carrera 74 A y carrera 83.

⦁ De calle 101 hasta calle 104 CC entre carrera 76 A y carrera 82 GG.

⦁ De calle 104 CC hasta calle 105 A entre carrera 75 y carrera 82A.

⦁ De calle 107 hasta calle 114 entre carrera 76 B y carrera 82 A.

Bello:

⦁ De calle 20 F hasta calle 26 A entre carrera 62 A y carrera 72.

Incluye 32.911 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Doce De Octubre No. 1, Santander, Pedregal, Doce De Octubre No. 2, San Martín De Porres, La Esperanza, Picacho y Kennedy.

Bello: París y Maruchenga.

Circuito Yulimar (Bello)

Entre las 5:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 4:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De carrera 68 hasta carrera 68 E entre calle 59 A y calle 59 D.

⦁ De calle 67 hasta calle 65 entre carrera 66 y carrera 68 C.

⦁ De carrera 63 B hasta carrera 65 entre calle 62 y calle 70.

⦁ De calle 69 B hasta calle 77 entre carrera 62 B y carrera 66.

⦁ De calle 77 hasta calle 81 entre carrera 63 A y carrera 66.

⦁ De calle 80 hasta calle 81 C entre carrera 65 A y El Pinar.

Incluye 12.388 usuarios de estos barrios y sectores de Bello: Bellavista, Pachelly, San Gabriel, Playa Rica, Primavera, Urapanes, San Martín y Villa Del Sol.

Circuito Girardota (Girardota)

Entre las 4:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 5:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De calle 2 hasta calle 7 entre carrera 7 y carrera 14.

⦁ De calle 7 hasta calle 22 entre carrera 15 y carrera 24.

Incluye 7.305 usuarios de estos barrios y sectores de Girardota: La Ceiba, Centro, El Llano, El Paraíso, El Salado, La Ferrería, La Florida, Girardota La Nueva, Guaduales, Guayacanes, Juan XXIII, Montecarlo, Naranjal, Nuevo Horizonte, Santa Ana, San José y Aurelio Mejía.

Circuito Popular (Medellín y Bello)

Entre las 7:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 4:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

Medellín:

⦁ De calle 92 hasta calle 98 entre carrera 43 B y carrera 45 A.

⦁ De carrera 47 hasta carrera 48 entre calle 96 y calle 98.

⦁ De calle 98 hasta calle 102 entre carrera 43 B y carrera 49 C.

⦁ De calle 102 hasta calle 106 A entre carrera 44 A y carrera 49.

⦁ De calle 107 hasta calle 112 entre carrera 43 y carrera 50 B.

⦁ De calle 112 hasta calle 126 entre carrera 42 EE y carrera 50 B.

Bello:

⦁ De calle 20 CC hasta calle 21 E entre carrera 39 D y carrera 42 A.

⦁ Calle 22 D entre carrera 42 A y carrera 41.

Incluye 27.617 usuarios de estos barrios y sectores:

Medellín: Moscú No.1, Moscú No.2, La Salle, Villa Guadalupe, Popular, Villa Del Socorro, La Isla, La Francia, Andalucía, La Rosa, Santa Cruz, Playón De Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI y Alpes Del Norte.

Bello: Zamora y Santa Rita.

Circuito El Totumo (Girardota)

Entre las 8:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 2:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ De calle 10 hasta calle 14 entre carrera 10 y carrera 14.

⦁ De carrera 14 hasta carrera 17 entre calle 8 y calle 12 A.

Incluye 3.328 usuarios de estos barrios y sectores de Girardota: El Barro, El Totumo, Las Cuchilla y Manga Arriba.

Circuito Copacabana (Copacabana y Bello)

Entre las 8:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 3:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ Calle 46 entre carrera 66 A y carrera 69.

⦁ De calle 47 hasta calle 50 entre carrera 63 y carrera 69.

⦁ De calle 50 hasta calle 53 entre carrera 63 y carrera 63 C.

⦁ De calle 42 hasta calle 54 entre carrera 55 y carrera 62.

⦁ De calle 38 hasta calle 52 entre carrera 49 y carrera 54.

⦁ De calle 47 A hasta calle 54 entre carrera 43 y carrera 49.

⦁ Calle 50 entre carrera 42 y carrera 43.

⦁ De calle 49 hasta calle 50 entre carrera 25 y carrera 31.

⦁ De calle 50 hasta calle 51 entre carrera 30 y carrera 34 C.

Incluye 18.070 usuarios de estos barrios y sectores:

Copacabana: La Misericordia, Remanso, Pedregal, Villa Nueva, La Asunción, Simón Bolívar, Tobón Quintero, La Azulita, Las Vegas, El Recreo, El Obrero, Miraflores, Cristo Rey, Fátima, La Pedrera, El Majon, El Tablazo, La María y San Juan.

Municipio de Bello: Machado.

Parte del circuito San Esteban (Girardota)

Entre las 4:00 p.m. del domingo 10 de noviembre y las 5:00 p.m. del lunes 11 de noviembre:

⦁ Zonas rurales de Girardota.

EPM diseñó todo un plan de atención a la comunidad, con 41 rutas de carrotanques para las zonas residenciales y 5 rutas para industrias, salud y comercio, entre otros, distribuidas en Medellín y los municipios de Bello, Copacabana y Girardota. Adicionalmente, la Empresa entregará bolsas de cinco litros de agua potable a los establecimientos de personas con movilidad reducida, en la cárcel de Copacabana, el Comando de Policía de Girardota y hogares geriátricos. También se instalarán tanques estacionarios con agua potable en lugares estratégicos del área de la interrupción. Esta agua se suministrará sin costo para la comunidad.