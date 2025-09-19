Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

¡Condena en firme! Ratifican la sentencia contra el hombre que amenazó a Federico Gutiérrez

El Tribunal Superior de Bogotá ratificó la condena contra Andrey José, el hombre responsable de las amenazas a Federico Gutiérrez cuando este se encontraba en campaña por las elecciones presidenciales en 2022.

La sentencia, que condena a Andrey a más de 75 meses de prisión, fue confirmada en segunda instancia, un paso definitivo en el proceso judicial.

Los hechos por los que se le juzgó se remontan al 10 de agosto de 2022, cuando el entonces candidato recibió mensajes intimidatorios a través de su cuenta de Instagram.

“Das asco pichurria, meterte una indumil es poco mejor unas 15, dejarle la cabeza llena de metralla”, escribió.

Tras una investigación de la Fiscalía General de la Nación, se determinó que Andrey incurrió en el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos, un delito que no aceptó en un principio, lo que llevó el caso a juicio.

La justicia ratifica la condena y el delito

El 22 de julio de 2025, un juzgado de Bogotá profirió la sentencia condenatoria en su contra, una decisión que fue apelada por la defensa del acusado. Sin embargo, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá concluyó que la condena debía mantenerse, pues la existencia de las amenazas a Federico Gutiérrez quedó plenamente acreditada.

El Tribunal también anunció que, aunque la sentencia ha sido confirmada, aún procede un recurso extraordinario de casación, de acuerdo con la legislación colombiana vigente.

