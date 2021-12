Una de las bandas británicas más exitosas y populares de todos los tiempos, Coldplay, está de regreso con la gira Music of the Spheres World Tour, nombrada así por su álbum más reciente.

La agrupación conformada por Chris Martin, Guy Berryman, Phil Harvey, Jon Buckland y Will Champion dio a conocer las fechas de su nuevo tour de estadios, aunque algunas están pendientes de anunciar. Coldplay se presentará el 17 de septiembre de 2022 en el estadio Nemesio Camacho El Campín, en la ciudad de Bogotá.

Le puede interesar

«Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda. Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos», manifiesta Coldplay en redes sociales.

La banda comunicó que en búsqueda de un mayor cuidado del planeta, esta próxima gira será más sostenible: «Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Así que hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sostenible posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial de la gira para impulsar las cosas. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo que podamos y a compartir lo que aprendamos».

Por otra parte, este lunes 6 de diciembre, se conoció que la famosa cantante de música pop Camila Cabello, será la invitada especial para el evento en la capital del país.

Finalmente, Coldplay hace un llamado para que sus fans asistan a las fechas de la gira: «Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora. Si quieres venir a un espectáculo y cantar con nosotros, estamos muy emocionados de verte».

Latin American leg 2, Music Of The Spheres World Tour // Colombia, Peru, Chile and Argentina // Many more dates around the world still to be added. Info / tickets https://t.co/zvmn4wjE3J 🇨🇴🇵🇪🇨🇱🇦🇷 pic.twitter.com/MlphrgZgBa

— Coldplay (@coldplay) December 6, 2021