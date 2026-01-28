Resumen: Las fuertes lluvias en Medellín provocaron emergencias en varios sectores, especialmente en la Comuna 14, El Poblado, por el desbordamiento de la quebrada La Presidenta. Se registraron inundaciones, la caída de un árbol sobre un vehículo y el colapso de un muro, sin personas lesionadas. Equipos del DAGRD y Bomberos atienden la situación, mientras las autoridades recomiendan precaución y rutas alternas.

Árboles caídos y muros colapsados: el saldo de las fuertes lluvias que sacudieron El Poblado

Las intensas lluvias registradas en Medellín durante las últimas horas han generado múltiples emergencias en distintos sectores de la ciudad, con mayor afectación en la Comuna 14, El Poblado. Equipos del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD) y del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín permanecen en las zonas afectadas, atendiendo las situaciones reportadas.

Según confirmó el alcalde Federico Gutiérrez, el desbordamiento de la quebrada La Presidenta, una de las corrientes hídricas más importantes de El Poblado, provocó inundaciones en diferentes puntos, afectando la movilidad y motivando a las autoridades a recomendar rutas alternas mientras se normaliza la situación.

Además de las inundaciones, se reportó la caída de un árbol sobre un vehículo en la calle 7, así como la caída de un muro en la carrera 31, que ocasionó daños en varios automotores estacionados en el sector. La rápida intervención de los organismos de emergencia permitió controlar los riesgos y garantizar la seguridad de los habitantes.

Esto le podría interesar: ¡El Tesoro se volvió un río! Motociclistas arrastrados y carros atrapados por inundación en El Poblado

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la precaución durante la temporada de lluvias, especialmente en zonas vulnerables o cercanas a quebradas y laderas.

Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas lesionadas, pese a los daños materiales ocasionados por los aguaceros. Las autoridades mantienen la alerta debido a que las condiciones climáticas siguen siendo inestables y existen sectores susceptibles a nuevos incidentes.

La administración distrital recordó a la comunidad la importancia de reportar cualquier emergencia a la línea 123, con el fin de garantizar una atención oportuna y eficiente. Mientras tanto, los equipos de gestión del riesgo continúan en terreno evaluando y atendiendo los puntos críticos, a la espera de que las precipitaciones disminuyan.