Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Fiscalía denunció el secuestro de dos adolescentes en Remedios por el Clan del Golfo. Los jóvenes fueron entrenados en armas y tres hombres capturados.

Integrantes del Clan del Golfo secuestraron y entrenaron a adolescentes en armas y explosivos en Antioquia

La Fiscalía General de la Nación reveló un grave caso de secuestro en Remedios, Antioquia, donde dos adolescentes fueron retenidos por integrantes del Clan del Golfo con el propósito de vincularlos de manera forzada a sus filas.

Los hechos ocurrieron entre el 27 de agosto y el 12 de septiembre de este año en la vereda Los Mangos, zona rural del municipio.

De acuerdo con las investigaciones, los jóvenes fueron llevados a una finca en la que permanecieron retenidos mientras eran sometidos a adoctrinamiento y entrenamiento en el manejo de armas de fuego, explosivos, patrullajes y emboscadas.

Lea también: Caos en el sur de Cali: bloqueos en Meléndez colapsan la Calle 5 y afectan al MIO

La intención era incorporarlos a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, que delinque en esta región del departamento.

Tras recopilar material probatorio, la Fiscalía logró identificar a tres presuntos responsables: Harold Alberto, alias El Mocho; Jonis David, alias El Negro; y Eder, alias Lucas. Los capturados fueron presentados ante un juez de control de garantías.

Los procesados enfrentan cargos por concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado y entrenamiento para actividades ilícitas. Aunque ninguno aceptó los cargos, la medida de aseguramiento en centro carcelario fue decretada para todos.

La investigación continúa para establecer si este grupo armado ilegal habría cometido hechos similares en la zona.

Más noticias de Antioquia