Resumen: Bloqueos en Meléndez, sur de Cali, generan caos en la Calle 5 y afectan rutas del MIO. Manifestantes protestan por la crisis del río Meléndez.

Caos en el sur de Cali: bloqueos en Meléndez colapsan la Calle 5 y afectan al MIO

Este lunes 29 de septiembre, la movilidad en el sur de Cali se vio gravemente afectada por los bloqueos intermitentes que adelantó un grupo de manifestantes en el sector de Meléndez, a la altura de la Calle 5 con Carrera 94.

La situación generó congestión vehicular en ambos sentidos de la vía y obligó a desvíos para conductores particulares y para el sistema masivo MIO.

Según confirmaron las autoridades, Gestores de Paz y Cultura Ciudadana, junto con agentes de la Secretaría de Movilidad, permanecen en la zona para mediar con los manifestantes y coordinar cierres parciales que permitan mitigar el impacto. Sin embargo, el flujo vehicular continúa con dificultades en barrios como Meléndez, El Ingenio, Ciudad Jardín y Valle del Lili.

Metro Cali informó que varias rutas alimentadoras (A12A, A12B, A12C y A12D) fueron suspendidas temporalmente debido a los bloqueos, mientras que troncales que circulan por la Calle 5 debieron ser desviadas, ocasionando retrasos en los tiempos de recorrido. La estación del MIO más cercana permanece cerrada mientras persista la manifestación.

El motivo de la protesta está relacionado con la crisis por el bajo caudal del río Meléndez, fuente de abastecimiento de agua para las comunas 18 y 20.

Los habitantes han denunciado cortes prolongados en el suministro, situación que, según Emcali, obedece a la temporada seca y al aumento en la demanda de la zona de ladera.

Aunque la Alcaldía activó planes de suministro con carrotanques y esquemas rotativos, la comunidad insiste en que los cortes persisten desde hace meses.

