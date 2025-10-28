Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: Desmantelan centros estéticos clandestinos en Laureles, Medellín, que dejaron 48 mujeres con lesiones graves y deformaciones. Tres mujeres fueron capturadas por lipólisis ilegal.

Cárcel para responsables de centros estéticos clandestinos que dejaron 48 víctimas con secuelas en Medellín

Una escalofriante red de centros estéticos clandestinos que operaban en apariencia normales en barrios como Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera fue desmantelada en Medellín. En estos sitios, al menos 48 mujeres fueron víctimas de procedimientos quirúrgicos ilegales que resultaron en lesiones graves, deformaciones y limitaciones funcionales, algunas de ellas irremediables.

Las víctimas, incluyendo mujeres de otras ciudades y extranjeras, acudieron a los centros tras ser contactadas a través de redes sociales, donde se promocionaba la peligrosa lipólisis láser con transferencia glútea.

Según la Fiscalía, 24 de las clientas sufrieron deformaciones, infecciones severas y limitaciones en la movilidad.

Cuando intentaron regresar a los locales para exigir respuestas o soluciones, encontraron que los sitios habían sido abandonados por los responsables.

Lea también: Juanda Caribe denuncia amenazas y exige justicia por difamación en redes: “Problemas van a tener”

La investigación de la Fiscalía reveló la alarmante falta de profesionalismo y las condiciones mínimas de higiene.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Las capturadas, identificadas como Jackeline, María Paola y Michel, aseguraban tener conocimientos médicos, incluyendo la aplicación de anestesia, pero ninguna poseía la certificación laboral ni la experiencia requerida para realizar intervenciones quirúrgicas.

La fiscal del caso precisó que, desde abril de 2023, se ejecutó una «operación ilegal» de procedimientos estéticos sin cumplir con los requisitos técnicos ni médicos.

Los procedimientos se realizaban de manera rudimentaria y peligrosa: a las mujeres les colocaban cánulas conectadas a succionadores para extraer la grasa corporal, la cual era depositada en recipientes improvisados y separada de la sangre con jeringas antes de ser reinyectada en los glúteos.

Las tres mujeres fueron capturadas y enviadas a prisión. Deberán responder por los graves delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.

Más noticias de Medellín