Juanda Caribe denuncia amenazas y exige justicia por difamación en redes: “Problemas van a tener”

Resumen: El humorista Juanda Caribe denunció haber recibido amenazas de muerte luego de que una página de chismes difundiera falsos rumores de maltrato hacia su esposa. A través de redes sociales, responsabilizó a Babaditos Oficial de los ataques y anunció acciones legales, además de ofrecer una recompensa para identificar a los responsables. El comediante rechazó las acusaciones, defendió su integridad y pidió respeto por su familia.

El comediante Juanda Caribe, reconocido por su participación en programas como MasterChef Celebrity y ¿Quién es la máscara?, se encuentra enfrentando una situación preocupante tras recibir amenazas de muerte derivadas de rumores difundidos en redes sociales.

El artista utilizó su cuenta de Instagram para exponer la gravedad de los hechos y responsabilizar directamente a la página de chismes Babaditos Oficial por la propagación de información falsa sobre su vida personal. Según Juanda Caribe, los rumores indicaban que habría sido violento con su pareja, Sheila Gandara, situación que él niega categóricamente.

“Jamás en mis 31 años de vida he tenido un altercado físico con ninguna mujer, ni mucho menos con Sheila, con quien comparto la alegría de ser padres de nuestra hija. Fui criado con valores que me enseñaron a respetar y valorar a las mujeres”, afirmó el comediante en un mensaje publicado en sus redes.

Además de desmentir las acusaciones, Juanda Caribe compartió que ha sido víctima de mensajes de odio e intimidación por parte de seguidores de la mencionada cuenta, y que estas agresiones no solo afectan su reputación, sino también la seguridad de su familia. “Amenazas de muerte me están llegando; hago responsable a Babaditos Oficial de cualquier daño que ocurra a mí, a mi familia y especialmente a mi hija”, expresó.

Esto le podría interesar: Murió la mamá de Iker, el pequeño que conquistó el corazón de Karol G: sufría una grave enfermedad renal

El comediante aseguró que no se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de persecución mediática: “Durante años he sido blanco de ataques, chismes y acusaciones inventadas. Esto no puede continuar impune”, añadió.

Con el fin de hacer justicia, Juanda Caribe informó que interpuso acciones legales contra la página y ofreció hasta 20 millones de pesos como recompensa a quien proporcione información que permita identificar a los responsables de los perfiles detrás de las publicaciones difamatorias. Los delitos que espera denunciar incluyen acoso cibernético, injuria y calumnia.

Por su parte, Sheila Gandara también se pronunció y negó cualquier acto de violencia por parte del comediante. En un comunicado, la empresaria pidió respeto y tranquilidad para su hija, subrayando que los rumores carecen de fundamento.

Con esta denuncia pública, Juanda busca frenar la difusión de información falsa y proteger a su familia de los efectos de la desinformación en redes sociales, dejando claro que no permitirá que se vulneren sus derechos ni los de su entorno cercano.