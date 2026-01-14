CAR suspende explotación minera a cielo abierto cerca del río Bogotá

Resumen: La CAR suspendió una mina ilegal en Chocontá, Cundinamarca, que afectaba la cuenca del río Bogotá y destruía flora nativa sin permisos ambientales.

En un operativo relámpago contra los delitos ambientales, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) le puso el “tatequieto” a una explotación de minería ilegal que estaba devastando los ecosistemas en el municipio de Chocontá.

La intervención tuvo lugar en la vereda Mochila, donde las autoridades ambientales confirmaron que se realizaba una extracción de materiales sin ningún tipo de planeación técnica ni permisos legales, provocando un daño que podría ser irreversible para la cuenca alta del río Bogotá.

La situación encontrada por los técnicos de la corporación fue alarmante: una remoción masiva de la capa vegetal que dejó el suelo totalmente expuesto a la erosión.

Según Camilo Poveda, director regional de la CAR, esta minería ilegal se desarrollaba de forma desordenada, arrasando con pastizales y árboles nativos en una zona que, por ley, está protegida bajo la zonificación del POMCA del río Bogotá.

La falta de infraestructura para el manejo de aguas lluvias en el sitio estaba provocando que el sedimento cayera directamente a las fuentes hídricas, contaminando el cauce que abastece a gran parte de la región.

El impacto no es solo visual; la fauna local se ha visto obligada a migrar por la destrucción de su hábitat, mientras que el suelo sufre procesos de erosión hídrica y eólica por la ausencia de obras de mitigación como zanjas de coronación.

Ante la gravedad de los hechos y la inexistencia de un título minero o licencia ambiental, la autoridad ambiental ordenó el cese inmediato de todas las actividades en el predio.

La CAR reiteró el llamado a la comunidad para que denuncien a estos “depredadores” del medio ambiente que ponen en jaque la seguridad hídrica de Cundinamarca.

