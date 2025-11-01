Resumen: Un ciudadano estadounidense fue capturado en Medellín y es requerido por la justicia de Florida por lavado de activos y otros delitos. Avanza proceso de extradición y pesquisas sobre la red financiera.

Capturado en Medellín un ciudadano estadounidense buscado en Florida por lavado de activos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta en X que fue capturado en la ciudad de Medellín un ciudadano estadounidense requerido por la justicia de Florida (EE.UU.) por delitos relacionados con concierto para delinquir, fraude, lavado de activos y evasión tributaria.

El detenido portaba, al momento de su aprehensión, una cédula colombiana, según el reporte oficial.

La información ministerial indica que el extranjero haría parte de una red global de lavado de activos que operaba para mover capitales ilícitos desde y hacia Colombia.

Con la detención se da un golpe a la estructura financiera de esa organización y se avanza en los trámites judiciales para su extradición a Estados Unidos, proceso que ya está en marcha, informaron fuentes de la cartera de Defensa.

Las autoridades antioqueñas explicaron que la captura fue resultado de labores de inteligencia y verificación de antecedentes. Tras confirmar la identidad del hombre, se activaron los protocolos de cooperación internacional para notificar a la Cancillería y a las autoridades estadounidenses competentes.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: Alerta sanitaria: Invima advierte sobre venta irregular de equipos quirúrgicos

Este hecho se enmarca en un año en el que Medellín ha registrado la detención de decenas de extranjeros vinculados a redes criminales transnacionales.

Mientras avanza el trámite de extradición, las autoridades locales investigan las redes financieras y logísticas con las que el detenido habría operado en el país, con el propósito de identificar y desmantelar a los facilitadores que permitían el flujo de recursos ilícitos hacia y desde el exterior.

Más noticias de Medellín