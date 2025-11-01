Alerta sanitaria: Invima advierte sobre venta irregular de equipos quirúrgicos

Resumen: Invima alertó sobre la venta irregular en Colombia de equipos quirúrgicos Brainlab (KOLIBRÍ, VECTOR VISION, CURVE). Autoridad pide suspender su uso y reforzar controles por riesgo para pacientes.

Invima una alerta sanitaria tras detectar la entrada y comercialización no autorizada en Colombia de equipos de navegación quirúrgica de la marca BRAINLAB.

Según el informe de la representante legal en el país, Sales & Marketing Network S.A.S. (SAMN), varios modelos se estarían distribuyendo sin cumplir con los requisitos técnicos y regulatorios necesarios, lo que podría comprometer la seguridad de los pacientes y la precisión de procedimientos quirúrgicos.

La autoridad sanitaria identificó específicamente los modelos KOLIBRÍ, VECTOR VISION y CURVE como objetos de comercialización irregular.

En el caso de KOLIBRÍ y VECTOR VISION, se trata de versiones descontinuadas por el fabricante que no cuentan con soporte técnico, actualizaciones de software ni mantenimiento autorizado; además, carecen de trazabilidad documental —dato clave para garantizar el historial y la procedencia de un dispositivo médico.

El comunicado del Invima advierte también sobre el equipo KICK 2, una estación de navegación que integra hardware y software para cirugía guiada por imágenes, y recuerda que su uso solo es seguro si el dispositivo y sus accesorios están debidamente registrados y con soporte técnico autorizado.

Frente a esa situación, el Invima ordenó suspender de inmediato el uso de equipos sospechosos provenientes de fuentes no autorizadas y pidió a las secretarías de salud departamentales y distritales intensificar la vigilancia sobre la comercialización de dispositivos médicos.

La recomendación clave para hospitales y profesionales es verificar siempre el registro sanitario y el soporte técnico del proveedor antes de emplear cualquier equipo.

