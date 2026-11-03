¡Encontrado! Sam, el gatico bebé, ya está con su familia

Resumen: Sam, un gatico macho de cinco meses y medio, que se extravió cerca de la I.E. José Antonio Galán, entre La Salle y Aranjuez, en Medellín. ya está en su hogar

Minuto30.com .- Sam, el gatico cachorrito extraviado en Aranjuez, ya está en su hogar; así lo confirmó una fiente cercana a la mascota.

Gracias a todos los que ayudaron para hacer posible que Sam regresara con su familia y a sus cuidados.

Información Previa

¡Ayúdenos a encontrarlo! Sam, gatico de cinco meses, se extravió en Aranjuez

Minuto30.com.- Una familia del nororiente de Medellín vive momentos de mucha angustia por la desaparición de Sam, un gatico macho de apenas cinco meses y medio que se extravió en las calles de Aranjuez.

De acuerdo con el reporte de sus seres queridos, el minino se perdió por los alrededores de la Institución Educativa José Antonio Galán, en la zona limítrofe entre los sectores de La Salle y Aranjuez. Según el aviso de búsqueda de la familia, fue visto por última vez cerca de la estación Berlín.

Sam es un gatico de pelaje claro, casi blanco, con manchas grises en la carita, las orejas y la cola. Tiene los ojos azules y, como se ve en la imagen que acompaña este aviso, lleva un collar azul, un detalle que puede ayudar a reconocerlo si alguien lo ve en la calle o lo tiene resguardado en su casa.

La dueña del pequeño Sam está muy triste. Su familia cuenta que la casa no es la misma sin él y que la preocupación crece con cada hora que pasa, pues por su corta edad no conoce los peligros de la calle. Por eso hacen un llamado sentido a los vecinos de Aranjuez, La Salle y los sectores aledaños para que estén atentos en los andenes, los antejardines, los garajes y las terrazas, lugares donde los gaticos asustados suelen esconderse.

¿Cómo ayudar a que Sam vuelva a casa?

Si usted vive, trabaja o transita por esta zona del nororiente de Medellín y cree haber visto a Sam, o si lo tiene bajo su cuidado, puede comunicarse con su familia a la línea habilitada para informes:

📲 WhatsApp: XXXXXXXXXXXXX

Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser la pieza que falta para que este gatico de ojos azules regrese sano y salvo a los brazos de su dueña. Compartir este aviso también ayuda: entre más personas lo vean, más cerca estará Sam de volver a casa.

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