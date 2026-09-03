Hebert Vargas hará historia: será el primer artista vallenato en pisar el DaviArena de Medellín

Resumen: El cantante Hebert Vargas se convertirá en el primer artista vallenato en presentarse en el DaviArena de Medellín el próximo 4 de diciembre con su espectáculo «Éxito tras Éxito». Tras tres años consecutivos de conciertos agotados en la ciudad, el intérprete celebrará más de tres décadas de trayectoria repasando sus grandes clásicos románticos en una noche histórica producida por Breakfast Live, Sírvalo Pues y Sachy Gomes, con entradas ya disponibles a través de TuBoleta.

La capital antioqueña se prepara para presenciar un hito en la historia de la música vallenata. El próximo 4 de diciembre de 2026, el reconocido cantante Hebert Vargas llegará al nuevo y majestuoso DaviArena con su espectáculo «Éxito tras Éxito», convirtiéndose oficialmente en el primer exponente de este género en presentarse en dicho escenario.

Tras alcanzar un hito impresionante de tres conciertos consecutivos con boletería agotada (sold out) en Medellín durante los años 2023, 2024 y 2025, el que es considerado uno de los artistas vallenatos más queridos de Colombia regresa para reafirmar su innegable conexión con el público paisa. Este será su cuarto gran concierto como solista en la ciudad, consolidando el lugar de honor que sus canciones ocupan en el corazón de varias generaciones.

Con una sólida trayectoria musical de más de 30 años, Vargas ha diseñado un espectáculo pensado para que sus fieles seguidores canten de principio a fin. El artista promete un recorrido nostálgico y cargado de sentimiento por los grandes himnos que lo han posicionado como una de las voces más representativas del vallenato romántico. Canciones icónicas como “Aquel Amigo”, “Después del Adiós”, “Daría la Vida por Ti”, “Me Mata la Melancolía”, “Te Amé” y “No He Podido Ser Feliz” serán las protagonistas de la velada.

El concierto, que busca dejar la bandera del vallenato por todo lo alto en uno de los recintos más importantes y modernos de Medellín, cuenta con la producción y el respaldo de Breakfast Live, Sírvalo Pues y Sachy Gomes.

Para los fanáticos que no quieran perderse este capítulo en la historia musical de la ciudad, las entradas para «Éxito tras Éxito» ya se encuentran habilitadas. La venta general inició este 2 de septiembre y la boletería se puede adquirir a través de la plataforma oficial de TuBoleta (www.tuboleta.com).

Datos del evento:

Artista: Hebert Vargas

Show: Éxito tras Éxito

Fecha: 4 de diciembre de 2026

Lugar: DaviArena (Medellín, Colombia)

Boletería: TuBoleta