¡Terrible! Por bloqueos ya hay desabastecimiento de gas natural en Ituango

EPM informó que debido a las manifestaciones que se registran en el norte de Antioquia, en inmediaciones del Proyecto Hidroeléctrico Ituango, los vehículos especiales que transportan el gas natural comprimido (GNC) a los municipios de San Andrés de Cuerquia e Ituango no han podido llegar a sus destinos, por lo ya hay desabastecimiento de gas natural en estas localidades.

La Empresa explicó que se lleva el gas natural a los municipios de Antioquia a través del gasoducto virtual, con vehículos adecuados para transportar el GNC por lo que hasta que no se den las medidas, de seguridad para el desplazamiento de los carros, estos no podrán hasta las estaciones descompresoras e inyectar el energético, tras lo cual no se podrá normalizar la prestación del servicio de gas natural.

Ante desabastecimiento de gas, EPM recomienda:

1. Cerrar las perillas de todos los gasodomésticos.

2. Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos.

3. Cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

