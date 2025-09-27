Resumen: La Alcaldía de Bello realizó un carrusel de servicios con tamizaje de salud, asesoría para Colombia Mayor y bienestar, beneficiando a más de 350 recicladores del municipio.

Bello beneficia a más de 350 recicladores con un carrusel de servicios

La Alcaldía de Bello, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Rural, realizó un carrusel de servicios en el que más de 350 recicladores fueron beneficiados, logrando un reconocimiento y la dignificación de su labor diaria.

Los recicladores del municipio disfrutaron de una jornada integral que incluyó una amplia oferta institucional:

Salud y Bienestar: Tamizaje de salud, corte de cabello y arreglo de uñas.

Asesoría Social: Acceso al programa Colombia Mayor y oferta para la población migrante.

Desarrollo: Censo de recicladores, sensibilización en educación ambiental, actividades recreativas, música y rifas.

El secretario David Lopera Monsalve manifestó el compromiso de seguir realizando este tipo de actividades, buscando ampliar su cobertura y fomentar el empoderamiento económico de los recicladores.

Lea puede interesar: ¡El DIM quiere la punta! EL ‘Poderoso’ visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga

La Administración Municipal destacó que estas jornadas son fundamentales para fortalecer la comunidad y reconocer a los recicladores y recuperadores como un grupo clave para el desarrollo y la sostenibilidad de la economía local, mejorando su calidad de vida y la de sus familias.

Más noticias de Bello