    ¡El DIM quiere la punta! EL 'Poderoso' visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga
    El DIM, con 21 puntos, quiere escalar a la segunda casilla de la tabla de posiciones, enfrentando a Tolima en Ibagué. Foto: DIM
    Resumen: El Deportivo Independiente Medellín (DIM), actualmente en el puesto 4 con 21 puntos, buscará una victoria crucial este sábado ante el Deportes Tolima en Ibagué para ascender en la tabla de posiciones de la Liga, pues aunque asumir el liderato es casi imposible, un triunfo lo podría llevar al segundo lugar, igualando en puntos al líder Atlético Bucaramanga y a Fortaleza. Para este compromiso clave, el técnico Alejandro Restrepo ha convocado a una lista de 23 jugadores, que incluye a figuras como Éder Chaux, Jarlan Barrera, y Brayan León, con la mira puesta en posicionarse mejor de cara al final del campeonato.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Con 21 puntos en la tabla de posiciones, el DIM está a solo 3 del líder Atlético Bucaramanga, por eso una victoria ante Tolima, es clave.

    Sigue al canal de WhatsApp del DIM

    Para asumir el liderato no solo tendría que vencer al Deportes Tolima, sino que además tendría que ser por una goleada estruendosa, algo prácticamente imposible.

    Lo que sí podría lograr el equipo de Alejandro Restrepo, en la noche de este sábado, es llegar al segundo lugar de la tabla, proviniendo del puesto 4 en el que se encuentra.

    Así quedaría en igualdad de puntos que Bucaramanga y Fortaleza, primeros y segundos respectivamente, lo que lo dejaría bien posicionado de cara al remate del campeonato.

    Para lograr ese objetivo, Alejandro Restrepo, técnico poderoso, anunció el grupo de viajeros a Ibagué.

    El estratega convocó a Éder Chaux, Washington Aguirre, José Ortiz, Jhon Palacios, Léyser Chaverra, Daniel Londoño y Jhan Mena.

    Asimismo fueron llamados Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno y Léider Berrío.

    Finalmente, en la lista se encuentran Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Nezareth Segura, Brayan León.

    El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:20 de la tarde de este sábado, 27 de septiembre.

    WhatsApp Image 2025 09 26 at 9.45.09 PM 1

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

