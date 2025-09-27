Con 21 puntos en la tabla de posiciones, el DIM está a solo 3 del líder Atlético Bucaramanga, por eso una victoria ante Tolima, es clave.

Para asumir el liderato no solo tendría que vencer al Deportes Tolima, sino que además tendría que ser por una goleada estruendosa, algo prácticamente imposible.

Lo que sí podría lograr el equipo de Alejandro Restrepo, en la noche de este sábado, es llegar al segundo lugar de la tabla, proviniendo del puesto 4 en el que se encuentra.

Así quedaría en igualdad de puntos que Bucaramanga y Fortaleza, primeros y segundos respectivamente, lo que lo dejaría bien posicionado de cara al remate del campeonato.

Para lograr ese objetivo, Alejandro Restrepo, técnico poderoso, anunció el grupo de viajeros a Ibagué.

¡El DIM quiere la punta! EL ‘Poderoso’ visita a Tolima buscando una victoria que lo suba en la tabla de la Liga

El estratega convocó a Éder Chaux, Washington Aguirre, José Ortiz, Jhon Palacios, Léyser Chaverra, Daniel Londoño y Jhan Mena.

Asimismo fueron llamados Francisco Chaverra, Esneyder Mena, Halam Loboa, Gerónimo Mancilla, Diego Moreno y Léider Berrío.

Finalmente, en la lista se encuentran Alexis Serna, Baldomero Perlaza, Jarlan Barrera, Ménder García, Jáder Valencia, Nezareth Segura, Brayan León.

El compromiso se disputará en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, desde las 6:20 de la tarde de este sábado, 27 de septiembre.

¡Hoy todo es alegría, juega el #Poderoso! Tolima vs. Medellín

Liga Betplay Dimayor 2025-2

Fecha 13

️ Manuel Murillo Toro

⏰ 6:20 p.m.

