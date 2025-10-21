Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Alerta máxima en el Valle de Aburrá: inundaciones, tormentas y 37 quebradas con avisos de riesgo

Minuto30.com .- El Valle de Aburrá amanece bajo la lluvia y en máxima alerta por el riesgo de desbordamientos. El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA) reportó precipitaciones con bajas intensidades en varios municipios, incluyendo Barbosa, el sur y oriente de Medellín, y otros puntos del sur del Valle.

¡Alerta Naranja y Roja en 37 Quebradas!

La situación más preocupante se centra en los afluentes. Según el SIATA, un total de 37 quebradas a lo largo del Valle de Aburrá registran actualmente alertas naranjas o rojas debido a su elevado caudal. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante el riesgo inminente de desbordamiento.

La actividad se intensificó durante la noche. El alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, informó desde la medianoche sobre una fuerte tormenta eléctrica en la ciudad. Los equipos del DAGRD y Bomberos Medellín se desplegaron para verificar posibles afectaciones.

Los sectores más afectados en las últimas horas incluyeron zonas del centro-occidente, especialmente en:

La Avenida 80 (sector La Floresta).

El barrio Naranjal.

El corregimiento de Altavista.

Balance Preliminar: Sin Lesionados

A pesar de las inundaciones en la vía pública reportadas en estos sectores, el alcalde Gutiérrez confirmó un parte de tranquilidad en cuanto a víctimas: «Hasta el momento no se reportan personas lesionadas».

Recomendaciones Vitales Ante la Emergencia:

Las autoridades hacen un llamado urgente a la ciudadanía a extremar precauciones:

Evitar transitar por zonas inundadas o con fuertes corrientes de agua. No resguardarse bajo árboles, estructuras metálicas o cables durante la tormenta. Desconectar equipos eléctricos sensibles para prevenir descargas. Conducir con extrema precaución, manteniendo luces encendidas y distancia de seguridad.

El DAGRD, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Alcaldía de Medellín se mantienen en alerta permanente para atender cualquier emergencia. Si observa una situación de riesgo, repórtela de inmediato a la línea 123.

Tenga en cuenta también encharcamientos de varios deprimidos como Los Músicos y Bulerías.

