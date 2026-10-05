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Resumen: El Tecnológico de Artes Débora Arango, en Envigado, denunció movimientos financieros no autorizados que comprometerían más de $657 millones. Las irregularidades fueron detectadas inicialmente en el pago de nómina y luego se identificaron otras dos transferencias millonarias. La institución llevó el caso ante la Fiscalía, mientras refuerza sus protocolos de seguridad y continúa con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos.

¡Alerta en Envigado! Tecnológico Débora Arango reporta movimientos no autorizados por más de $657 millones

Una serie de movimientos financieros no autorizados mantiene bajo investigación al Tecnológico de Artes Débora Arango, en Envigado, luego de que la institución detectara modificaciones en los registros utilizados para realizar pagos y posteriormente identificara otras dos transacciones por cientos de millones de pesos.

El caso fue expuesto por el rector Juan Carlos Mejía ante el Concejo Municipal, donde explicó que los recursos comprometidos superarían los 657 millones de pesos. La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía y de otros organismos para determinar qué ocurrió y establecer responsabilidades.

De acuerdo con el directivo, se trata del tercer caso de presuntos delitos cibernéticos que afecta las finanzas de la institución en menos de tres años.

Las primeras irregularidades aparecieron con el pago de nómina

La situación fue detectada a mediados de septiembre, durante el proceso correspondiente al pago de la primera quincena de la nómina. En esa revisión se encontraron diez transacciones por un total de 45 millones de pesos que no correspondían a los pagos que debía realizar la institución.

Según lo explicado por el rector, las cédulas y las cuentas bancarias asociadas a los trabajadores habrían sido modificadas, lo que habría direccionado los recursos hacia cuentas ubicadas en Bosconia y Valledupar, en el departamento del Cesar.

La nómina estaba conformada por 58 personas, mientras que las alteraciones fueron encontradas en los registros correspondientes a diez funcionarios.

El procedimiento habitual, según la explicación entregada ante los concejales, comienza con la elaboración en tesorería de un archivo que reúne los nombres de los trabajadores, sus documentos de identidad, cuentas bancarias y valores que deben recibir. Después, un vicerrector revisa y aprueba la información antes de que sea cargada en el portal transaccional de la entidad financiera.

En este caso, las modificaciones habrían sido detectadas en esa última etapa.

La institución no encontró una vulneración directa en sus sistemas

Después de conocer las operaciones no autorizadas, el Tecnológico activó sus protocolos internos de seguridad y realizó verificaciones sobre sus plataformas.

Según el informe del personal de informática, no se encontró evidencia de una vulneración directa de los sistemas tecnológicos del Tecnológico de Artes Débora Arango.

Ante esta situación, el rector manifestó que las revisiones también debían concentrarse en las plataformas de las entidades financieras a través de las cuales se ejecutaron las operaciones.

«Yo le hago al banco la reclamación que me debe de responder, porque están en el portal bancario. Aquí tengo los derechos de petición del banco BBVA y Banco de Bogotá, donde estoy viendo, usted me tiene que reconocer, porque yo no tengo dominio en el portal. Ustedes son los que me tienen que responder. Cuando yo le pongo la plata en el portal, usted se hace responsable del dinero», declaró el rector.

La institución presentó derechos de petición ante BBVA y Banco de Bogotá para obtener información relacionada con las operaciones.

Las auditorías detectaron otras dos transferencias

Durante las revisiones internas fueron identificadas otras dos transacciones que tampoco habrían sido autorizadas por el Tecnológico: una por aproximadamente 281 millones de pesos y otra cercana a los 330 millones de pesos

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Parte de estos recursos estaría relacionada con un programa financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), situación que fue comunicada al Ministerio.

Representantes de las entidades financieras informaron que una parte de los recursos transferidos había sido identificada y retenida.

El rector también manifestó su preocupación por el manejo de la información contenida en los equipos utilizados durante las operaciones y sostuvo que estos elementos debían quedar bajo custodia de las autoridades encargadas de la investigación.

«Esas auditorías forenses son muy peligrosas. Ellos van a sacar la información. ¿Quién contrata la auditoría forense? El banco. Ellos sacan la información. Para ellos no involucrarse posteriormente dirán que eso fue problema del tecnológico. Yo le digo, al único que le entrego los computadores es a la Fiscalía, a nadie más».

La denuncia llegó a la Fiscalía

El 16 de septiembre, un día después de que fueran detectadas las irregularidades, Mejía presentó la denuncia ante la Fiscalía para que se adelanten las investigaciones correspondientes.

Los computadores utilizados durante el proceso fueron aislados y embalados, y quedaron bajo custodia para preservar posibles elementos de prueba.

De acuerdo con la información citada por Infobae, que a su vez tomó datos de Teleantioquia, también fueron activadas las áreas de informática, control interno disciplinario y auditoría. Además, se solicitó a la Contraloría una auditoría con actuaciones de policía judicial.

BBVA solicitó acceso a los equipos para realizar una auditoría forense. Sin embargo, el rector sostuvo que estos elementos serían entregados únicamente a la Fiscalía.

«Al único que le entrego los computadores es a la Fiscalía», afirmó Mejía.

El Tecnológico refuerza sus protocolos de seguridad

Tras detectar las irregularidades, la institución modificó sus protocolos internos para reducir el riesgo de que una situación similar vuelva a presentarse.

Entre las medidas adoptadas está el establecimiento de una dirección IP exclusiva para las operaciones bancarias. También se decidió separar los equipos utilizados para este tipo de procedimientos de aquellos que tienen conexión con los correos institucionales.

El Tecnológico señaló además que ha identificado el envío de archivos maliciosos a través de correo electrónico, incluidos mensajes que aparentan corresponder a notificaciones relacionadas con multas o sanciones.

Como parte de las acciones posteriores al caso, la institución también activó las pólizas relacionadas con este tipo de riesgos.

Mientras avanza la investigación, el Tecnológico aseguró que continuará con la ejecución del proyecto financiado por el BID y que, si resulta necesario, atenderá temporalmente sus compromisos con recursos propios.