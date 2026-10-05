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Resumen: Tres de las cinco muertes viales del fin de semana en Medellín estuvieron relacionadas con alcohol o sustancias psicoactivas. El Distrito intensifica los controles.

¿Se va a tomar unos tragos? Mejor deje el carro: Medellín endurece los controles tras un fin de semana trágico

El alcohol y las drogas marcaron un fin de semana trágico en las calles de Medellín. De las cinco personas que perdieron la vida en siniestros de tránsito, tres casos tuvieron relación con el licor o con sustancias psicoactivas. Eso equivale a seis de cada diez muertes viales registradas.

Frente a este balance, la Secretaría de Movilidad decidió intensificar los controles y las acciones preventivas, una tarea que ya venía adelantando durante el año.

Las cifras de esos controles dan cuenta del problema. Desde enero, las autoridades de tránsito han salido a las calles en 112 ocasiones con el objetivo específico de detectar a quienes manejan ebrios.

En esas jornadas se impusieron 705 comparendos, y 682 vehículos quedaron inmovilizados. En promedio, cada operativo dejó más de seis comparendos.

Quien se sube a un vehículo después de tomar o de consumir drogas no solo arriesga su propia vida. También expone a los peatones, los ciclistas, los motociclistas y los pasajeros que comparten la vía, advierte la alcaldía.

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Por esa razón, las autoridades insistieron en un mensaje que ha repetido en varias ocasiones: quien consuma licor o sustancias psicoactivas no debe manejar. Además, pidió a la ciudadanía actuar con sensatez al movilizarse, pensando en su seguridad y en la de los demás.

Antes de salir a una fiesta o reunión, lo ideal es definir cómo será el regreso. Algunas opciones son dejar el carro o la moto en casa, acordar quién conducirá sin beber o usar transporte público o servicios autorizados.

Los controles seguirán activos en Medellín, como parte de la apuesta de la Alcaldía para evitar que se sigan sumando muertes viales por esta causa.

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