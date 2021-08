El entrenador Alejandro Restrepo le apunta a no distraerse con la situación de los jugadores que Atlético Nacional no ha podido inscribir ante la Dimayor, sin embargo, tampoco los desampara.

Alejandro Restrepo acompaña a quienes no han podido jugar, pero debe ingeniárselas sin ellos

El entrenador del ‘Verde’ siente que su responsabilidad es enfocarse en lo deportivo y lo más adecuado es dejarle a los dirigentes el litigio que impide que las contrataciones puedan ser registradas para participar en la Liga BetPlay II-2021.

No obstante, el estratega subraya que está tratando con seres humanos y por eso no le es ajeno el sentir de los futbolistas que a pesar de entrenar con ímpetu en cada sesión, no pueden ser tenidos en cuenta para los partidos oficiales.

“Tenemos sentimientos por el jugador que no está”, manifestó el orientador.

Por lo pronto, Alejandro Restrepo tendrá que ingeniárselas sin las contrataciones y todo apunta a que esta será la constante este semestre, pues a menos de ocho días para que venza el plazo para hacer estos registros, el panorama está bastante oscuro para el club ‘Verdolaga’.

Dorlan Pabón, Felipe Aguilar, Yeison Guzmán, Rugery Blanco y Nelson Daniel Palacio son los jugadores que llegaron al ‘Verde’ de cara al segundo semestre del 2021 y están en el limbo.

El plazo para inscribir jugadores con contrato en el fútbol profesional colombiano terminará el próximo viernes 6 de agosto.

Por: @Jaider_Escobar

Lea también: A Atlético Nacional le negaron la tutela