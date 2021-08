Alejandro Restrepo analiza con cautela la opción de utilizar a Yerson Candelo, Baldomero Perlaza y Andrés Andrade, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa BetPlay, ante Patriotas.

En su más reciente contacto con la prensa, este miércoles, el entrenador no quiso revelar si utilizará o no a los jugadores convocados a la ‘Tricolor’, quienes seguramente no querrán exponerse a una lesión en este compromiso, en la antesala de sumarse a la concentración del equipo cafetero.

Y es que terminado el juego ante los boyacenses, los integrantes del conjunto ‘Verdolaga’ deberán desligarse de Nacional, para disponerse a viajar y así ponerse con prontitud bajo las ordenes de Reinaldo Rueda.

Aunque Restrepo no confirmó si contará con Candelo, Perlaza y Andrade, en el partido que se cumplirá este jueves (8:05 p.m.) en el Estadio Atanasio Girardot, sí dejó entrever que no tendría problema en darles descanso, pues cuenta con un grupo amplio y calificado, para elegir un once titular.

Por: @Jaider_Escobar

Nacional tuvo este miércoles su último entrenamiento, de cara al juego de Copa