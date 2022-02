¡Pilas! Van a quitar el agua en sectores del 12 de Octubre y París

in

EPM informó que jueves habrá interrupción del servicio de acueducto en sectores del 12 de Octubre y París.

La empresa explicó que la interrupción se debe a que realizarán el lavado del tanque de almacenamiento de agua potable del circuito Doce de Octubre, que atiende a zonas de los municipios de Medellín y Bello.

Horarios en los que será interrumpido el servicio de agua

La interrupción será de manera programada, entre las 9:00 p.m. del miércoles 16 de febrero y las 3:00 a.m. del jueves 17 de febrero, a 12.016 clientes ubicados en estos sectores:

Medellín:

– De carrera 82G hasta carrera 85 entre calle 106C y calle 97.

– De calle 97 hasta calle 84 entre carrera 83A y carrera 90.

Bello:

– De carrera 73 hasta carrera 76 entre calle 20B y calle 25C.

Barrios: Picacho, Doce de Octubre No. 1 y No. 2, El Progreso No. 2, Mirador del Doce y París.

Para mayor información, puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 604 44 44 115 o en las redes sociales Twitter: @epmestamosahi y Facebook: EPMestamosahi

