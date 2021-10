Video: ¡Cómo tiene que ser! Más de 1.000 familias en Santa Elena ahora tienen agua potable

3.471 personas que habitan las veredas El Plan y El Llano, en Santa Elena, se benefician con las obras de ampliación de mejoramiento del acueducto San Pedro, proyecto que les permitirá contar con el servicio de agua potable las 24 horas del día.

En total son 1.021 familias que durante más de 20 años tuvieron dificultades para acceder a este servicio y hoy, gracias a este proyecto ejecutado por la Alcaldía de Medellín, sus viviendas cuentan con agua de manera permanente.

“El liderazgo es ser capaz de alcanzar grandeza con el esfuerzo de todos, porque parte de reconocer que uno no es capaz si no estamos todos unidos para lograr algo, lo que queremos lograr es más grande que lo que uno puede hacer. Cuando yo me paro acá, como alcalde de Medellín, lo hago no pensando en lo que yo puedo hacer sino en lo que podemos hacer todos”, dijo el alcalde Daniel Quintero Calle.

El incremento poblacional en el corregimiento llevó a que se presentara discontinuidad en la prestación del servicio de acueducto. Durante el día, los hogares solo contaban con agua potable entre seis y ocho horas y los fines de semana los racionamientos eran de mayor duración, primero por la afluencia de visitantes al corregimiento y segundo, por el cumplimiento de la vida útil del acueducto.

“Allí por ejemplo, tuvimos que hacer una segunda etapa del acueducto para prestar el servicio a más de 1.000 familias adicionales a las que ya venían teniendo el servicio. Hoy ya pueden contar con el servicio de acueducto durante las 24 horas del día, porque en la medida que los habitantes iban aumentando, el servicio de agua se había tenido que empezar a restringir, inclusive había días en que no lo tenían”, señaló el secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya Serna.

Lo que se hizo para llevar agua potable a Santa Elena

Durante la ejecución de la obra se hizo el montaje de la estructura metálica y cubierta de los prefiltros con un área de 72 metros cuadrados, se mejoró el sistema de bombeo en los controladores y las conexiones hidráulicas, se construyó un tanque de 340 metros cuadrados en concreto reforzado para el almacenamiento de agua potable y se instalaron dos plantas modulares de cinco litros por segundo con sus respectivos accesorios y redes hidráulicas.

Las obras ejecutadas en la planta de tratamiento incluyeron, también, el mejoramiento de escalas, pasamanos, andenes, cubierta y urbanismo. Con este proyecto, se generaron 162 empleos contribuyendo con la reactivación económica de Medellín y el corregimiento.

El gerente de Corregimientos, Cristian Sánchez Vásquez, destacó la inversión histórica que viene haciendo la Alcaldía de Medellín en la zona rural, lo que se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del territorio.

“La Alcaldía ejecutará un presupuesto de más de $422.000 millones en este cuatrienio. ¿En qué se invertirá? En mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la ruralidad, por eso estamos felices por la inauguración del acueducto San Pedro en el corregimiento Santa Elena. Así es como Medellín se consolida como una Ecociudad, cerrando la brecha entre lo urbano y lo rural”, anotó el Gerente.

En Medellín, para muchas personas contar con agua potable es algo normal, sin embargo para estos ciudadanos era una pesadilla abrir la llave y no disfrutar de este servicio vital, pero con la ampliación del acueducto sus condiciones de salud y su calidad de vida han mejorado, es un sueño cumplido.

“Me siento muy contenta porque en este momento ya no tenemos que madrugar para cargar el agua, porque teníamos que cargar agua para mantener agua todo el día y hoy ya no; sabe que tiene agua, abre y hace todo lo que quiera, o lo que quiera no, porque también debemos ahorrar pero no está uno tan cohibido con eso”, explicó Olga Isabel Gómez Patiño, habitante de la vereda San Pedro.

En el corregimiento Santa Elena, también se ejecuta el cambio de la fuente abastecedora del Acueducto Las Flores, con el que se beneficiarán 410 familias de la vereda Piedra Gorda. En este proyecto, la inversión alcanza los $926 millones.

