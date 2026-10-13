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Resumen: San Cristóbal es la sexta zona priorizada tras las lluvias en Medellín. La Alcaldía ya atiende a 413 familias y entregó 2.900 ayudas humanitarias.

¡Ya son más de mil personas atendidas! San Cristóbal se suma a las zonas golpeadas por las lluvias en Medellín

San Cristóbal se convirtió en la sexta zona con intervención priorizada por la Alcaldía de Medellín tras las fuertes lluvias del viernes 9 de octubre. El corregimiento fue incluido en el Puesto de Mando Unificado (PMU) porque sus daños provienen del mismo evento de avenida torrencial que afectó la cuenca.

Este lunes 12 de octubre, equipos de la alcaldía recorrieron 14 veredas para identificar afectaciones. Hasta ahora, en San Cristóbal se han atendido 65 eventos, entre árboles caídos, puntos afectados por quebradas, pérdida de banca vial en algunos tramos, viviendas con daños y fallas en el servicio de energía. Además, las unidades productivas afectadas recibirán acompañamiento para recuperarse.

En las otras cinco zonas, La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, El Morro y Olaya Herrera, la atención ya llega a 413 familias, con 1.065 personas. Allí se han entregado 2.900 ayudas humanitarias, entre artículos de aseo, kits de cocina, paquetes alimentarios, colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas.

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Más de 400 funcionarios trabajan en dos frentes: la asistencia humanitaria y la recuperación del espacio público. El personal de salud apoya con acciones de salud mental, nutrición y enfermería.

Además, 436 niñas y niños han participado en actividades recreativas del Inder, mientras se refuerzan estrategias para garantizar su continuidad educativa.

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El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, informó que se han retirado cerca de 60 volquetas, equivalentes a más de 1.000 metros cúbicos de lodo, sedimento y residuos voluminosos. Solo en La Iguaná se han lavado 5.300 metros cuadrados de vías y espacios públicos, cerca de 2,5 canchas barriales de fútbol.

Mientras el DAGRD mantiene las inspecciones y evaluaciones de riesgo, EPM trabaja en la recuperación del acueducto para restablecer el agua y la energía en las zonas que siguen afectadas.

La Alcaldía también brindó atención veterinaria a 11 animales de compañía, seis perros y cinco gatos, además de una ternera, y entregó cerca de 189 kilos de alimento.

Las autoridades aseguraron que seguirán presentes en las seis zonas afectadas por las lluvias, incluida San Cristóbal, con todas sus capacidades.

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