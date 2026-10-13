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Resumen: Las labores incluyen limpieza, recuperación de vías, ayudas humanitarias y atención veterinaria para los animales afectados. Conoce cómo avanza la respuesta en la ciudad.

¡Medellín sigue en emergencia! Instalan nuevo PMU para atender a los afectados por las lluvias

Las lluvias en Medellín mantienen desplegados a los equipos de atención de emergencias en diferentes sectores de la ciudad. La Alcaldía instaló un nuevo Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar las labores de respuesta y acompañamiento a las comunidades afectadas por las precipitaciones.

Los funcionarios de distintas dependencias continúan trabajando en La Iguaná, El Pesebre, Blanquizal, El Morro, Olaya Herrera y San Cristóbal, donde avanzan las tareas de recuperación de espacios públicos y atención de las necesidades de los habitantes.

Entre las acciones que se adelantan están el retiro de lodo, sedimentos y residuos, la limpieza de vías y zonas comunes, así como las inspecciones técnicas para identificar posibles riesgos.

También se desarrollan trabajos orientados a restablecer los servicios de agua y energía en los lugares donde se han presentado afectaciones.

La atención de las emergencias incluye a los animales de compañía de los hogares perjudicados. Los equipos veterinarios realizan valoraciones clínicas, limpieza y tratamiento de lesiones, suministro de medicamentos y desparasitantes, además de seguimiento profesional. Asimismo, se distribuye alimento para perros y gatos de las familias afectadas.

En el componente social, la alcaldía entrega ayudas humanitarias para atender las necesidades básicas de las personas damnificadas. Entre los elementos suministrados se encuentran alimentos, kits de aseo y cocina, colchonetas, cobijas, sábanas y almohadas.

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Adicionalmente, las familias pueden acceder a acompañamiento en salud mental, nutrición y enfermería, como parte de la atención integral que se mantiene en las zonas afectadas.

Por su parte, en el corregimiento de San Cristóbal continúa el despliegue institucional para responder a diferentes situaciones asociadas a las precipitaciones. Allí se han reportado árboles caídos, afectaciones en quebradas y otros afluentes, daños en vías y viviendas e interrupciones del servicio de energía.

Con la instalación del nuevo PMU, la Alcaldía busca coordinar las labores de atención y recuperación mientras los equipos permanecen en el territorio para responder a las necesidades de las comunidades afectadas.

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