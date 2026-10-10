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Resumen: Las lluvias en Medellín dejan 228 familias atendidas y 38.148 viviendas sin agua por daños en la planta San Cristóbal. Así avanza la atención.

La Iguaná, El Pesebre y Blanquizal, los más golpeados: el nuevo balance de la emergencia por lluvias en Medellín

Las fuertes lluvias en Medellín del viernes 9 de octubre ya suman 228 familias, con 596 personas, atendidas o en proceso de caracterización, según el más reciente balance de la Alcaldía. A eso se suma otro problema: 38.148 viviendas siguen sin agua.

El corte se debe al colapso de la captación de la planta San Cristóbal y a fallas en el bombeo de Cucaracho y Aures por un daño en el suministro de energía. Mientras avanzan los trabajos para restablecer el servicio, las comunidades reciben agua en carrotanques.

La emergencia por las lluvias en Medellín se sintió en las comunas Popular, Manrique, Robledo, San Javier y Guayabal, y en los corregimientos San Cristóbal y Altavista. Las inundaciones fueron el mayor problema, con 214 hogares afectados: 195 en La Iguaná, 14 en El Pesebre y 5 en Blanquizal.

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Sobre dónde permanecen hoy los damnificados, 53 familias se quedan con parientes o amigo

s, tres fueron llevadas a un hotel, cuatro tomaron un arriendo por su cuenta y 168 siguen en sus viviendas con seguimiento permanente.

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El alcalde encargado, Manuel Villa Mejía, recordó que detrás de cada cifra hay hogares y proyectos de vida. También explicó que las ayudas incluyen alimentos, kits de aseo, colchonetas, cobijas, sábanas, elementos de cocina y ropa.

En toda la ciudad, las brigadas han atendido 32 eventos: 23 caídas de árboles, tres daños estructurales, tres inundaciones, un movimiento en masa y un rescate en ascensor. Algunos casos de árboles y postes caídos en San Cristóbal, Guayabal, Belén y Laureles siguen pendientes por el riesgo asociado a las redes eléctricas.

Además, un equipo del Centro de Bienestar Animal La Perla valora y alimenta a 132 animales de compañía identificados en los hogares censados.

La Alcaldía destacó que las alertas tempranas del Siata permitieron evacuaciones preventivas a tiempo, y pidió reportar cualquier riesgo por las lluvias en Medellín a la Línea 123.

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