Resumen: En medio del rechazo institucional y el anuncio de acciones judiciales por sus agravios contra la primera dama Ana Lucía Pineda y el vicepresidente, el caricaturista ‘Matador’ denunció en redes sociales que la Unidad Nacional de Protección (UNP) recibió órdenes de retirarle encubiertamente su esquema de seguridad. Mientras González acusó directamente al presidente Abelardo de la Espriella de poner en riesgo su vida, críticos y analistas señalaron su pronunciamiento como una maniobra de victimización en redes para evadir el debate por violencia de género y las consecuencias penales derivadas de sus declaraciones.

Después de maltratar a la primera dama, Matador salió llorando en redes porque le quitarían los escoltas

Acorralado por una oleada de rechazo institucional, críticas de la opinión pública y anuncios de acciones penales en su contra por violencia de género, el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, recurrió a sus redes sociales para declararse víctima de una supuesta persecución estatal. En un giro que sus contradictores calificaron de victimización para eludir el debate judicial, González denunció que desde el propio Gobierno se habría ordenado el desmonte encubierto de sus escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).

El pronunciamiento del dibujante se dio en su cuenta de X (antes Twitter), donde aseguró que existe un plan directo promovido desde la Casa de Nariño para dejarlo en estado de vulnerabilidad:

«Un alto funcionario de la @UNPColombia les dio la orden a las personas que me cuidan de que me dejaran solo y que, si yo preguntaba, no me dijeran nada.

¡Qué afán tiene Abelardo de empacarme en una bolsa blanca!

Dejo constancia.»

El dramático mensaje de ‘Matador’ ocurrió pocas horas después de que la Presidencia de la República y diversos sectores políticos condenaran abiertamente las descalificaciones que lanzó contra la primera dama, Ana Lucía Pineda. González había compartido una fotografía de Pineda descalificándola con términos peyorativos —tildándola de «ratita» y «pati raquítica»— mientras cuestionaba el manejo de las donaciones humanitarias de la campaña ‘Colombia, un solo corazón’ para los damnificados del terremoto en Pereira.

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El ataque verbal provocó un pronunciamiento oficial de la Presidencia bajo el lema «¡Basta ya de la misoginia!» y generó la enérgica réplica del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien calificó los comentarios del caricaturista como una muestra de «bajeza» y «ausencia de humanidad» que «francamente, produce asco». A la par, el bufete de abogados del presidente Abelardo de la Espriella confirmó la radicación de acciones judiciales ante la Fiscalía General de la Nación por injuria, calumnia y hostigamiento, argumentando que los señalamientos constituyen violencia simbólica y de género.

Ante el inminente avance del proceso en los estrados judiciales y la pérdida de respaldos políticos, diversos analistas y usuarios en redes sociales señalaron que la denuncia sobre el supuesto retiro de sus escoltas busca desviar la atención del fondo del debate: los límites del humor político frente al agravio personal y la deshumanización hacia las mujeres. Hasta el momento, ni la UNP ni el Ministerio del Interior han emitido una respuesta formal respecto a las aseveraciones del caricaturista.

Después de maltratar a la primera dama, Matador salió llorando en redes porque le quitarían los escoltas