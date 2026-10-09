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¡Los vidrios «bailaban»! Impresionantes videos revelan la fuerza del terremoto de magnitud 8.0 en Panamá

En varios de los videos se puede escuchar el pánico de las personas mientras intentan buscar refugio

Publicado por: SoloDuque

¡Los vidrios «bailaban»! Impresionantes videos revelan la fuerza del terremoto de magnitud 8.0 en Panamá

Resumen: A través de redes sociales se han viralizado impactantes videos que muestran el violento movimiento de la tierra y el crujir de ventanales durante el sismo en Panamá este 9 de octubre.

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Minuto30.com .- Pocos minutos después del potente terremoto de magnitud 8.0 que sacudió a Panamá al mediodía de este viernes 9 de octubre, las redes sociales comenzaron a inundarse con impactantes videos que dimensionan la verdadera fuerza de este fenómeno natural.

Las grabaciones, captadas por ciudadanos en medio de la emergencia, se han viralizado rápidamente en plataformas como X (antes Twitter), TikTok e Instagram, convirtiéndose en el primer testimonio visual de la magnitud de la sacudida.

Ventanales a punto de colapsar y pánico en las calles

En los clips compartidos por los internautas, se observa la violencia con la que se movió la tierra durante los segundos que duró el sismo. Algunas de las imágenes más sobrecogedoras fueron grabadas desde el interior de apartamentos, oficinas y centros comerciales, donde los ventanales crujían y se sacudían de forma descontrolada, dando prueba de la extrema fuerza del movimiento telúrico.

En varios de los registros audiovisuales se puede escuchar el pánico de las personas mientras intentan buscar refugio, mantener el equilibrio o evacuar a toda prisa por las escaleras de emergencia, mientras de fondo suenan las alarmas y se observa la caída de objetos y estanterías.

terremoto vidrios

Testimonio gráfico de la emergencia

Estos videos virales respaldan los informes preliminares de las autoridades panameñas y de los organismos de socorro que ordenaron la evacuación inmediata de edificaciones por posibles daños estructurales. La intensidad del sismo, evidenciada en estas grabaciones aficionadas, explica por qué la onda sísmica se sintió con tanta severidad no solo en el istmo, sino también en gran parte del noroccidente y la costa Caribe de Colombia.

Mientras los equipos de gestión del riesgo y bomberos continúan realizando los barridos técnicos para cuantificar los daños materiales, las imágenes en redes sociales siguen sumando millones de reproducciones, dejando constancia de uno de los sismos más fuertes de los últimos años en la región.

Lea también: ¿Amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano tras terremoto en Panamá? Esto dicen UNGRD y Dimar

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Sonia López

publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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