Resumen: Un potente sismo de magnitud 8.0 con epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá, sacudió la región al mediodía de este viernes 9 de octubre. Autoridades reportan evacuaciones masivas y evalúan daños en edificaciones.

[FOTOS Y VIDEO] Fuerte terremoto de magnitud 8.0 en Panamá provoca evacuaciones preventivas y reportes de daños estructurales

Minuto30.com .- Un violento terremoto de magnitud 8.0 con epicentro en Pitaloza Arriba, Panamá, sacudió con fuerza el Istmo y el noroccidente de Colombia a las 12:56 p. m. de este viernes 9 de octubre de 2026. El potente movimiento telúrico, de profundidad intermedia (33 km), provocó momentos de pánico, la evacuación inmediata de cientos de edificaciones y los primeros reportes de afectaciones en infraestructuras, como es el caso de en Pitaloza Arriba, sector Playa Blanca.

Las autoridades de gestión del riesgo de ambos países activaron de inmediato los protocolos de emergencia ante la severidad del choque sísmico, el cual se sintió con prolongada intensidad en departamentos colombianos como Chocó, Antioquia, Córdoba y la Costa Caribe.

Evacuaciones de emergencia y primeros reportes de afectación

Tras la sacudida, organismos de socorro ordenaron la evacuación preventiva de centros urbanos, edificios públicos, hospitales y zonas residenciales tanto en territorio panameño como en municipios fronterizos de Colombia.

A esta hora, las unidades de respuesta rápida realizan las primeras inspecciones técnicas tras detectarse agrietamientos en paredes, fallas en estructuras secundarias y caída de mampostería en varias construcciones. Aunque los barridos de verificación continúan en desarrollo, las autoridades hacen un llamado a no reingresar a inmuebles que presenten grietas visibles hasta que los bomberos y personal de gestión del riesgo evalúen su estabilidad.

Monitoreo en zonas costeras y alerta por réplicas

Dado el impacto sísmico en el área del Pacífico y el Caribe, los centros de alerta de la región monitorean de cerca los niveles del mar para descartar o evaluar eventuales variaciones costeras, mientras la Dirección General Marítima (DIMAR) y la UNGRD en Colombia mantienen comunicación constante con las centrales internacionales.

Los expertos del Servicio Geológico Colombiano (SGC) advierten que, dada la magnitud de 8.0 alcanzada por el evento principal, es muy probable que se sigan registrando réplicas de consideración durante las próximas horas, por lo que se pide a la ciudadanía mantener la calma y tener preparadas las rutas de evacuación.

Indicaciones de seguridad activas

Verificar estructuras: Antes de reocupar viviendas o lugares de trabajo, asegúrese de que no existan daños estructurales severos.

Mantener vías despejadas: Permitir el libre tránsito de ambulancias y vehículos de los organismos de socorro.

Seguir reportes oficiales: Informarse únicamente a través de los canales institucionales de socorro y boletines actualizados.

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