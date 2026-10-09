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Resumen: Un potente temblor de magnitud 7.3 y profundidad superficial se registró en Panamá al mediodía de este viernes 9 de octubre. El Servicio Geológico Colombiano emitió el boletín preliminar del evento.

¿Lo sintió? Terremoto de magnitud 7.3 sacude a Panamá y enciende las alarmas en Colombia

Actualización: ALERTA: Servicio Geológico eleva a 8.0 la magnitud del potente terremoto en Panamá con epicentro en Pitaloza Arriba

Minuto30.com .- Un potente evento sísmico de magnitud 7.3 se registró a las 12:56 p. m. (hora local) de este viernes 9 de octubre de 2026 en Panamá, según reportó en su boletín preliminar el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico se caracterizó por tener una profundidad superficial, factor que incrementa la intensidad del sacudimiento y la percepción del sismo en la zona epicentral, así como en los departamentos de la franja fronteriza y el noroccidente colombiano, incluyendo a Chocó, Antioquia y sectores de la costa Caribe.

Monitoreo activo y evaluación de organismos de socorro

Tras la alerta emitida por el SGC, las autoridades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, en coordinación con los organismos internacionales, iniciaron el barrido de verificación en los municipios donde el temblor fue sentido con mayor fuerza para evaluar posibles afectaciones estructurales o emergencias asociadas.

Ante eventos de esta magnitud (7.3) y de origen superficial, las autoridades recomiendan a la población mantener la prudencia y atender las siguientes pautas de seguridad:

Información verificado: Consultar de manera exclusiva los boletines actualizados y canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y la UNGRD.

Evacuación preventiva: En caso de encontrarse en edificaciones y percibir grietas o fallas en la estructura, evacuar hacia zonas seguras de forma ordenada.

Prevención ante réplicas: Permanecer atentos ante la posible ocurrencia de réplicas, un fenómeno habitual tras sismos de elevada magnitud.

Noticia en desarrollo.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico Internacional – Boletín Preliminar, 2026-10-09, 12:56 hora local. Magnitud 7.3. Profundidad superficial #NoticiaEnDesarrollo #Temblor #Sismo Más información: https://t.co/63pt8nVsSe https://t.co/K4teUbeYzP — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) October 9, 2026

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