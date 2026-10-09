¿Amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano tras terremoto en Panamá? Esto dicen UNGRD y Dimar

Resumen: La UNGRD y la Dimar confirmaron que no existe riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia tras el fuerte sismo de magnitud 8 registrado a 61 km de Las Tablas, Panamá.
Minuto30.com .- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un parte de tranquilidad para los municipios y comunidades del litoral Pacífico en Colombia. Con base en los análisis técnicos de la Dirección General Marítima (Dimar), la entidad confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el potente evento sísmico registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre.
De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una magnitud de 7.6 y su epicentro se localizó a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá.
Monitoreo técnico y parte de tranquilidad
La evaluación adelantada por la Dimar y el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (SNDAT) permitió determinar que los parámetros de propagación del evento en aguas del Océano Pacífico no reúnen las condiciones requeridas para generar perturbaciones peligrosas o tsunamis en las costas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.
No obstante, las autoridades mantienen activo el monitoreo en todo el territorio nacional:
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Seguimiento oceanográfico: La Dimar continúa evaluando las variaciones del nivel del mar a través de la red de estaciones mareográficas del Pacífico.
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Alistamiento en tierra: La UNGRD mantiene comunicación constante con los comités departamentales de gestión del riesgo para avanzar en el barrido de posibles daños estructurales causados por la sacudida en edificaciones del noroccidente colombiano.
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Uso de información oficial: Se solicita a la ciudadanía mantener la calma, omitir cadenas de desinformación en redes sociales y seguir únicamente los comunicados expedidos por la UNGRD, la Dimar y el Servicio Geológico Colombiano.
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