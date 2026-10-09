Resumen: La UNGRD y la Dimar confirmaron que no existe riesgo de tsunami en la costa del Pacífico de Colombia tras el fuerte sismo de magnitud 8 registrado a 61 km de Las Tablas, Panamá.

¿Amenaza de tsunami para el Pacífico colombiano tras terremoto en Panamá? Esto dicen UNGRD y Dimar

Minuto30.com .- La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) entregó un parte de tranquilidad para los municipios y comunidades del litoral Pacífico en Colombia. Con base en los análisis técnicos de la Dirección General Marítima (Dimar), la entidad confirmó que no existe amenaza de tsunami para la costa del Pacífico colombiano tras el potente evento sísmico registrado al mediodía de este viernes 9 de octubre.

De acuerdo con el reporte oficial, el sismo tuvo una magnitud de 7.6 y su epicentro se localizó a 61 kilómetros de Las Tablas, Panamá.

Monitoreo técnico y parte de tranquilidad

La evaluación adelantada por la Dimar y el Sistema Nacional de Detección y Alerta de Tsunami (SNDAT) permitió determinar que los parámetros de propagación del evento en aguas del Océano Pacífico no reúnen las condiciones requeridas para generar perturbaciones peligrosas o tsunamis en las costas de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

No obstante, las autoridades mantienen activo el monitoreo en todo el territorio nacional: