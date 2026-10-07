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Resumen: Un intento de robo de camioneta en Puente Aranda terminó con dos presuntos delincuentes muertos tras enfrentarse a un policía encubierto.

Tres pillos intentaron robar un carro sin saber que al volante iba un policía

Un frustrado intento de hurto perpetrado durante la noche en el barrio La Francia, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, derivó en un violento enfrentamiento armado que dejó un saldo de dos presuntos delincuentes muertos y otro herido.

Los sujetos interceptaron una camioneta con la aparente intención de despojar al conductor de su vehículo, ignorando por completo que la víctima era un integrante activo y armado de las fuerzas especiales de la Policía Nacional.

Ante la agresión, el policía reaccionó empleando su arma de dotación, lo que ocasionó el fallecimiento de uno de los asaltantes en el sitio de los hechos.

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Los dos cómplices restantes lograron huir a bordo de otro automotor con rumbo hacia el centro de la capital. No obstante, anticipando que los heridos requerirían asistencia médica, los cuadrantes de la institución iniciaron la búsqueda del vehículo sospechoso por los centros asistenciales de la zona.

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Minutos más tarde, las autoridades localizaron el carro abandonado frente al área de urgencias de una clínica, sobre la carrera 30 con avenida de las Américas. En la parte trasera del automotor fue hallado el cadáver de otro de los partícipes, mientras se investiga si el conductor alcanzó a ingresar al centro médico para recibir atención por las lesiones sufridas.

Actualmente, los investigadores judiciales avanzan en la recopilación de evidencias y analizan si el vehículo utilizado por estos delincuentes estaría vinculado con otros hurtos de automotores reportados recientemente en diferentes puntos de la ciudad.

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