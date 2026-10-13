Se encendió a bala con un policía: cayó presunto fletero en la Avenida Oriental

Minuto30.com .- Un grave hecho de alteración al orden público se presentó al final de la tarde en el centro de Medellín, específicamente en la concurrida intersección de la carrera 46 con calle 47, esquina de la Avenida Oriental con Bomboná, donde un presunto asaltante fue abatido en medio de un enfrentamiento armado con la fuerza pública.

Cruce de disparos y saldo de víctimas

De acuerdo con los reportes preliminares, el incidente se desencadenó cuando un hombre, presuntamente vinculado a la modalidad de fleteo, abrió fuego contra un uniformado de la Policía. El agente reaccionó de inmediato accionando su arma de dotación y logrando neutralizar al atacante.

El violento episodio dejó el siguiente saldo en la zona:

Un fallecido: El presunto delincuente, quien perdió la vida en el lugar de los hechos por impactos de arma de fuego.

Dos lesionados: El policía que fue atacado inicialmente y una mujer civil que transitaba por el sector resultaron heridos durante el fuego cruzado. Su estado de salud y traslado a centros asistenciales están siendo coordinados por los equipos de emergencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Afectación a la movilidad y cierres viales

Debido a las labores de acordonamiento para la inspección técnica del cadáver y la recolección de evidencias, las autoridades de tránsito reportaron novedades importantes en la movilidad del centro de la ciudad:

Avenida Oriental: Cierre de un carril a la altura de Bomboná, en sentido sur-norte.

Sector Bomboná: Cierre total en la calle 47, en sentido occidente-oriente.

Las autoridades de tránsito recomendaron a los conductores y usuarios del transporte público tomar vías alternas para evitar la congestión vehicular mientras se restablece la normalidad en este importante corredor vial.