Balacera en Sabaneta: conductor armado frustró intento de hurto

Resumen: Hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas tras la balacera. La comunidad del sector se mantiene a la expectativa de las investigaciones y a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Sabaneta

Minuto30.com .- Una grave alteración del orden público generó pánico entre los transeúntes y residentes de Sabaneta, luego de que se registrara un intercambio de disparos en las inmediaciones del Centro Comercial Aves María, producto de un intento de atraco que fue frustrado por la propia víctima.

De acuerdo con los reportes preliminares sobre este hecho de inseguridad, los detalles del suceso se resumen en los siguientes puntos:

El intento de asalto: Dos presuntos delincuentes que se movilizaban a bordo de una motocicleta interceptaron un vehículo particular de color gris, con la aparente intención de despojar de sus pertenencias a los ocupantes en plena vía pública.

La reacción de la víctima: Las intenciones de los asaltantes fueron repelidas de manera sorpresiva por el conductor del automóvil, quien desenfundó un arma de fuego y disparó contra los sospechosos para salvaguardar su integridad, desatando el cruce de disparos en el sector.

Fuga de los sospechosos: Al verse superados por la contundente respuesta armada y visiblemente intimidados por la situación, los dos sujetos abortaron el robo y emprendieron la huida a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido.

Hasta el momento, no se tiene reporte de personas heridas tras la balacera. La comunidad del sector se mantiene a la expectativa de las investigaciones y a la espera de un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades de Sabaneta para esclarecer los detalles de lo sucedido y dar con el paradero de los responsables.